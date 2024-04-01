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كيف تشرب الماء بعد ساعات الصيام؟

منذ ساعتين
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قدمت وزارة الصحة العمانية عبر صفحتها على منصة إكس عددا من النصائح للصائمين عن كيفية شرب الماء بعد ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك.

وتشمل النصائح التالي:

– البدء بالإفطار بكوب من الماء معتدل الحرارة
– شرب كوب ماء آخر بعد أداء صلاة المغرب
– شرب الماء طوال فترة الإفطار ليكون الجسم رطبا
– عدم شرب الماء المثلج
– تنويع مصادر الماء مثل الشوربات والفواكه والعصائر الطازجة
– تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين، لأنها تسهم في زيادة فقد الجسم للسوائل
– تناول الأغذية الغنية بالألياف، فهي طريقة جيدة لمساعدة الجسم على امتصاص الماء، إذ تساعد الألياف على الاحتفاظ بالماء خاصة في الأمعاء.

    المصدر :
  • الجزيرة

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