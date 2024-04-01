كيف تشرب الماء بعد ساعات الصيام؟

قدمت وزارة الصحة العمانية عبر صفحتها على منصة إكس عددا من النصائح للصائمين عن كيفية شرب الماء بعد ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك.

وتشمل النصائح التالي:

– البدء بالإفطار بكوب من الماء معتدل الحرارة

– شرب كوب ماء آخر بعد أداء صلاة المغرب

– شرب الماء طوال فترة الإفطار ليكون الجسم رطبا

– عدم شرب الماء المثلج

– تنويع مصادر الماء مثل الشوربات والفواكه والعصائر الطازجة

– تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين، لأنها تسهم في زيادة فقد الجسم للسوائل

– تناول الأغذية الغنية بالألياف، فهي طريقة جيدة لمساعدة الجسم على امتصاص الماء، إذ تساعد الألياف على الاحتفاظ بالماء خاصة في الأمعاء.