كيف تعرف أنك مصاب بـ"القاتل الصامت"؟

تزيد خطورة ارتفاع ضغط الدم، الذي تصفه منظمة الصحة العالمية بـ”القاتل الصامت”، عند الأشخاص الذين لا يعرفون أنهم مصابين بهذا المرض، وتصل تداعيات إهماله إلى السكتة الدماغية، وفشل القلب والكلى.

بحسب مصادر طبية متعددة يعرف ارتفاع ضغط الدم على أنه دفع الدم من خلال الأوعية الدموية؛ حيث يعمل القلب بجهد أكبر والأوعية الدموية بضغط أكثر؛ مما يجعله عامل خطر رئيسًا لأمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل خطيرة أخرى.

ويتحدد مقدار الضغط بكمية الدم التي يضخها القلب وحجم مقاومة الشرايين لقوة تدفق وجريان الدم.

ما هي خطورة ارتفاع ضغط الدم؟

وتتجسد خطورة هذا المرض بأن معظم المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يكون لديهم أي علامات أو أعراض، حتى لو كان مستوى قراءات ضغط الدم عالية الخطورة. وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن معظم المصابين بفرط ضغط الدم لايظهرون أعراضا إطلاقا، لهذا السبب سمي بـ”القاتل الصامت”، ولفتت إلى أن فرط ضغط الدم يتسبب أحياناً في ظهور أعراض مثل الصداع وضيق التنفس والدُوار وألم الصدر وتسارع دقات القلب والنزف من الأنف.

كيف تعرف أنك مصاب؟

وزارة الصحة المصرية في منشور لها على صفحتها الرسمية على فيسبوك، تجيب على السؤال المهم؛ كيف تكتشف أنك مصاب بارتفاع ضغط الدم؟ فتقول إن الشخص المصاب بهذا المرض هو ذاك الذي يصل عنده ضغط الدم إلى أكثر من 140/90 مليمتر زئبقي عند قياسه عدة مرات في توقيتات مختلفة.

وعلى موقع وزارة الصحة السعودية، بعض النصائح للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، إذ تشدد على أن نمط الحياة الصحي من أهم سبل الوقاية والتحكم في مستوى ضغط الدم، حيث يشمل: ممارسة النشاط البدني، والمحافظة على وزن صحي، واتباع نظام غذائي صحي، والسيطرة على القلق والتوتر، والامتناع عن التدخين وشرب الخمور، والتقليل من تناول الكافيين، وذلك بحسب “سبوتنيك”.