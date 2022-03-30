كيف تفرق بين أعراض العين الوردية والحساسية؟

مشاكل العين من أكثر الشكاوى المزعجة، والتهاب الملتحمة هو التهاب في الغشاء الخارجي الذي يحمي مقلة العين، وحساسية العين والعين الوردية، كلاهما نوع من التهاب الملتحمة، لكن نظرًا لأن العديد من أعراض حساسية العين والعين الوردية متشابهة، فقد يكون من الصعب التمييز بين الاثنين، في هذا التقرير نتعرف على الفرق بين العين الوردية والحساسية، بحسب موقع “health”.

ما هي العين الوردية أو التهاب الملتحمة؟

التهاب الملتحمة، الذي يُعرف أحيانًا بالعين الوردية، هو عدوى معدية تصيب ملتحمة العين، تكمن العدوى في طبقة مخاطية رقيقة تبطن الجزء الخارجي من الجزء الأبيض من عينك، و تعتبر العين الوردية من أكثر اضطرابات العين شيوعًا.

ما هي أعراض العين الوردية؟

* احمرار

* شعور بالرمل في العين

* الحكة

– خروج إفرازات خضراء أو بيضاء في إحدى العينين أو كلتيهما، وقد تتقشر في الليل

* تهيج العين

ما هي حساسية العين؟

التهاب الملتحمة التحسسي (حساسية العين) من المشاكل الشائعة أيضًا ولها أعراض مشابهة للعين الوردية المعدية. عندما تلامس مادة مسببة للحساسية العين، فإن الجهاز المناعي ينتج الهيستامين، وهي جزيئات تساعد الجسم على حماية نفسه من المواد التي يعتبرها خطرة.

على عكس الأشكال المعدية للعين الوردية، فإن التهاب الملتحمة التحسسي ليس معديًا وغالبًا ما يرتبط بأعراض حمى القش.

ما هي أعراض حساسية العين؟

* احمرار

* الحكة

* عدم وضوح الرؤية

* انتفاخ الجفن

ما هي طرق علاج التهاب الملتحمة؟

* يتم تحديد علاج العين الوردية من خلال السبب الأساسي قد تختفي الأعراض من تلقاء نفسها في ظروف معينة في حالات أخرى، قد تتطلب العدوى الكامنة العلاج بقطرات العين الموضعية أو الأدوية الفموية.

* يمكن أن تساعد الكمادات الباردة والدموع الاصطناعية، وكلاهما يمكن شراؤه بدون وصفة طبية ، في تقليل بعض الالتهاب والجفاف الناتج عن العين الوردية.

* يجب عليك أيضًا الامتناع عن ارتداء العدسات اللاصقة حتى يمنحك طبيب العيون الإذن للقيام بذلك إذا لم تكن بحاجة لرؤية طبيب عيون، فلا تدخل العدسات اللاصقة إلا بعد أن تختفي أعراض العين الوردية.

* يمكن استخدام كل من أدوية الحساسية المتاحة دون وصفة طبية وأدوية الحساسية الموصوفة لعلاج التهاب الملتحمة التحسسي. يمكن أن تساعد مضادات الهيستامين، سواء كانت تؤخذ عن طريق الفم أو العين، في تخفيف الأعراض في النوبات الأكثر شدة من العين الوردية التحسسية، وقد تكون هناك حاجة لاستخدام المنشطات والعلاج المناعي.

* الحد من التعرض لمسببات الحساسية الموسمية مثل حبوب اللقاح يمكن أن يساعدك على تجنب التهاب الملتحمة التحسسي.

بعد لمس الحيوانات، يجب عليك أيضًا ممارسة نظافة اليدين بشكل ممتاز يمكن أيضًا استخدام مضادات الهيستامين للوقاية من التهاب الملتحمة التحسسي في بعض الحالات.

ما هي طرق الوقاية من العين الوردية أو التهاب الملتحمة؟

* اغسل يديك باستمرار وتجنب لمس عينيك، هذه هي أسهل الطرق للوقاية من عدوى العين الوردية. يمكنك نقل البكتيريا أو الفيروسات المسببة للعين الوردية إلى عينيك عن طريق فركها بأيدي غير نظيفة.

* يجب أيضًا التخلص من منتجات مكياج العيون القديمة مثل الماسكارا والكحل.

* نظف العدسات اللاصقة وفقًا لتعليمات طبيب العيون ولا ترتديها لفترة أطول من اللازم.

* يجب إجراء فحوصات متكررة للعين للتأكد من اكتشاف أي مشاكل في عينيك ومعالجتها في أسرع وقت ممكن.