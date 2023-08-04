كيف تمنعون القهوة من تلطيخ أسنانكم؟

يعد شرب فنجان من القهوة طريقة كلاسيكية لبدء اليوم أو الاستمتاع بفترة ما بعد ظهر. بالإضافة إلى ذلك ، هناك فوائد صحية محتملة لشرب القهوة ، بما فى ذلك مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض الزهايمر وأمراض أخرى ، وفقًا لـ جونز هوبكنز ميديسين.

بالنسبة للكثير من الناس ، تعتبر القهوة غير قابلة للتفاوض فى شربها يوميًا ، ولكن الخطر هو التضحية بالأسنان البيضاء الساطعة نظرًا لأن القهوة قادرة على تلوثها. إليك ما يوصى به أطباء الأسنان لمنع تلوث شكل الأسنان من شرب القهوة:

– خفض الكمية المستهلكة

إنّ الاكتفاء بكوبين من القهوة في اليوم يساهم في الحدّ من تلطيخ الأسنان. كذلك يجب مُراعاة توقيت شرب القهوة، بحيث يُفضّل أن يتمّ ذلك مرّة واحدة بدلاً من تقسيمه على مدار اليوم، وبالتالي خفض احتمال التلطيخ.

– استخدام الـ«Straw»

إنّ احتساء القهوة مباشرةً من الكوب يزيد من عدد المرّات التي يلامس فيها هذا المشروب أسنانكم، ما يؤدي إلى تغيّر لونها. لذلك يُستحسن دائماً استخدام الـ «Straw» عند شرب القهوة الساخنة أو المثلّجة من أجل حماية الأسنان.

-إضافة الحليب

تؤدي القهوة السوداء إلى تلطيخ الأسنان بشدّة. غير أنّه يمكن خفض ذلك عن طريق إضافة إليها الحليب أو الكريما لتفتيح لونها. ثبُت أنّ وضع القليل من الحليب يساعد في تخفيف خصائص البقع الحامضية في القهوة، ما يجعلها أقل حدّة على الأسنان.

– الانتظار 30 دقيقة لتنظيف الأسنان

قد تعتقدون أنّ تنظيف الأسنان فور الانتهاء من شرب القهوة هو الحلّ، غير أنّ ذلك يضرّ أكثر مما ينفع. في الحقيقة، يمكن أن تكون القهوة حامضية، وبالتالي فإنّ تنظيف الأسنان مباشرةً بعد احتسائها يؤدي إلى تكسير مينا الأسنان. إنّ المطلوب الانتظار 30 دقيقة بعد الانتهاء من شرب القهوة لإعطاء اللعاب بعض الوقت لحماية الأسنان وتغطيتها من الهجوم الحامضي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد تنظيف الأسنان لاحقاً في إزالة أي بقع داكنة قبل أن تتماسك.

– الاستعانة بالفرشاة الكهربائية

تُعتبر فرشاة الأسنان الكهربائية أكثر فعالية في الحفاظ على أسنان بيضاء وإزالة البقع. كما أنّها تعمل بطريقة أفضل لإزالة البقع السطحية والبلاك بين الأسنان مقارنةً بالفرشاة العادية. يُنصح باختيار النوع الذي يتأرجح أو يدور، بما أنّ ذلك يُحاكي حركة الأداة التي يستخدمها الطبيب لتلميع الأسنان.

– شرب المياه بعد القهوة

إنّ أفضل ما يمكنكم فعله بعد التلذّذ بقهوتكم هو شرب المياه بهدف شطف الأسنان والفم، ومن ثمّ منع تلطيخ المينا. تمنح هذه الوسيلة شطفاً سريعاً قبل تنظيف أسنانكم بالفرشاة بعد 30 دقيقة من شرب القهوة.

– استعمال الخيط يومياً

إلى جانب الفرشاة، يجب عدم غضّ النظر عن خيط الأسنان الذي لا يقلّ أهمّية عنها، خصوصاً أنّه يزيل أي ترسبات متراكمة بين الأسنان وبالتالي يتصدّى للتصبّغ.

– الحفاظ على نظافة الفم

تبقى نظافة الفم الصحيحة الأساس للوقوف في وجه تغيّر لون الأسنان. تقترح «American Dental Association» بتنظيف الأسنان مرّتين يومياً لدقيقتين بواسطة معجون يحتوي على الفلورايد. كذلك لا بدّ من زيارة طبيب الأسنان مرّة على الأقل سنوياً لفحص روتيني.