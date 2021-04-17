كيف نتجنب نزيف الأنف الصيفي وما هي أسبابه؟

يعتبر نزيف الأنف أو الرعاف مشكلة شائعة في موسم الصيف، حيث يحتوي أنف الإنسان على العديد من الأوعية الدموية الموجودة في مقدمة الأنف وخلفه، وهي ضعيفة وحساسة للغاية يمكن أن تنفجر بسهولة.

وقد يعاني العديد من مشكلات نزيف الأنف، ليس فقط البالغين، يمكن أن يحدث نزيف الأنف عند الأطفال أيضًا، وبمرور الوقت قد يؤدي إلى فقدان الدم وفقر الدم والدوخة والإرهاق.

أسباب نزيف الأنف:

جفاف الأنف المستمر

يعد جفاف الأنف سببًا شائعًا للرعاف؛ لأن الهواء الجاف يتسبب في تقشر الأنف وتشققه، مما يجعله أكثر عرضة للنزيف عند الفرك والنفخ، يحدث هذا عادة خلال استنشاق الهواء الجاف قد يؤثر على أنسجة الأنف والأوعية الدموية، ما يؤدي لنزيفها.

كثرة التهابات الأنف

يميل الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات إلى نفخ أنوفهم بشكل متكرر، أثناء العدوى الفيروسية، قد يتهيج الأنف من الداخل ويؤلمه مما يجعله عرضة للنزيف.

تنظيف الأنف بعنف

يعد تنظيف أنفك ممارسة جيدة للنظافة، ولكن عندما يتم تنظيفه بشكل مفرط، يمكن أن يسبب نزيفًا في الأنف، وهذا هو أحد العوامل الخطر والأكثر شيوعًا لنزيف الأنف.

الحساسية الموسمية

تسبب الحساسية الموسمية تهيجًا في منطقة الأنف، مما قد يؤدي إلى العطس المستمر، ويمكن أن يؤدي العطس الشديد إلى حدوث نزيف في الأنف، في مثل هذه الحالات، يجب عليك بالتأكيد التحدث إلى طبيبك.

تناول بعض الأدوية

قد يتسبب تناول أدوية لسيولة الدم ومنع تجلط الدم، أو مضادات الالتهابات إلى حدوث نزيف الأنف الغزير.

الصدمات

عادة ما تؤدي الصدمات الحادة في الوجه والأنف إلى الرعاف، إذا كان النزيف ناتجًا عن تمزق بسيط في الغشاء المخاطي، فسيتوقف الدم في الحال.

ولكن، يمكن أن تؤدي إصابات الوجه المتقدمة أو الشديدة إلى نزيف حاد يتطلب حشوًا للأنف.

نصائح لمنع نزيف الأنف:

تجنب الخروج أثناء النهار

تجنب الخروج أثناء النهار في الحرارة، إذا لزم الأمر، قم بتغطية رأسك بقبعة وقم بتغطية أنفك بمنديل مطوي أو قطعة قماش قطنية لإبعاد الهواء الساخن، يعد تجنب التعرض للحرارة أمرًا مهمًا للغاية لمنع نزيف الأنف خاصة خلال فصل الصيف.

البقاء في محيط بارد

يساعد وضع مكيفات الهواء ومبردات الهواء في الغرفة على إبقاء الهواء رطبًا ويمنع جفاف الأنف، لذلك، يجب أن تحاول البقاء في محيط بارد لحماية أنفك من النزيف.

حافظ على رطوبة الأنف

استخدم رذاذ الأنف أو الماء المالح البسيط للحفاظ على ترطيب الأنف مما يساعد في تقليل الجفاف الناجم عن الطقس، الجفاف سبب رئيسي لنزيف الأنف ويجب تجنبه قدر الإمكان.

شرب كمية كافية من السوائل

في الصيف، اشرب الكثير من الماء والسوائل الصحية الأخرى للبقاء رطبًا ومنع أنفك من الجفاف، اشرب ما لا يقل عن 7-8 أكواب من الماء يوميًا وحاول تناول عصائر الفاكهة بدلاً من المشروبات الغازية، مما يساعدك ذلك على ترطيب جسمك ويقلل من خطر الإصابة بجفاف الأنف.

اتباع نظام غذائي متوازن وصحي

اجعل خبز القمح الكامل جزءا من نظامك الغذائي اليومي خلال فصل الصيف؛ لأنه يحتوي على نسبة عالية من الزنك ويحمي الأوعية الدموية في الجسم من الانفجار.

علاج نزيف الأنف الخفيف طبيعيا

يجب الضغط بشكل مباشر وثابت على النصف السفلي من الأنف لمدة خمس دقائق على الأقل وقم بإمالة الرأس للأمام، ويجب تجنب إمالة الرأس للخلف، في حال استمرار النزيف لأكثر من 20 دقيقة بعد الضغط عليه، يجب التوجه لأقرب مستشفى للحصول على عناية طبية فورية.