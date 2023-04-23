كيف نتخلّص من السّموم في الجسم خلال الربيع؟

يعتبر موسم الربيع الوقت الأنسب للتخلص من السموم المكدسة في الجسم والوقاية من كل الأمراض التي يممكن أن تنتج من ذلك. لكن للقيام بهذه الخطوة بمزيد من الفاعلية هناك خطوات معينة يجب الالتزام بها، بحسب ما نشر فيpasseportsante.

أولاً: تحديد الأهداف

لزيادة فرص نجاح حمية ديتوكس في الربيع، يجب وضع الأهداف من وراء حمية ديتوكس وتحديد الأسباب التي تستدعي اللجوء إليها للتخلص من السموم في الجسم.

ثانياً: اختيار نوع حمية ديتوكس

هناك أنواع عدة من حميات ديتوكس تلائم الهدف المرجو منها. فمنها ما يكتفي باستبعاد الأطعمة الصناعية، ومنها الحميات بعصائر الخضروات لأنها تساعد على تنقية الجسم في العمق من خلال تأمين مواد طبيعية خفيفة غنية بالعناصر الغذائية ويسهل هضمها.

ثالثاً: نمط حياة مناسب

في فترة الحمية يمكن الشعور بالتعب، لذلك من المهم الحد من الأنشطة الجسدية وتجنب التوتر لزيادة فاعلية حمية ديتوكس

رابعاً: التركيز على الخضروات

غالباً ما تعتمد حمية ديتوكس على الخضروات والفاكهة والحبوب الغذائية والبروتينات النباتية، ولكل من الأطعمة دور في ذلك. ومن أفضل الخضروات التي يمكن اللجوء إليها في هذه الحالة، الأرضي شوكي والهليون والجزر والملفوف والشمندر والفجل والثوم، إضافة إلى التفاح.

خامساً: تناول الأطعمة النيئة

يوصى غالباً بتناول الأطعمة النيئة في مثل هذه الحالة حفاظاً على العناصر الغذائية في هذه الأطعمة. فتساعد مثل هذه الحميات على الحفاظ على الفيتامينات الموجودة بكثرة في الخضروات والفاكهة التي تُستهلك بكثرة، خاصة الفيتامين أ والفيتامينات ب الموجودة في الخضروات والحبوب الغذائية والبقوليات والجوز، والفيتامين ج في الفاكهة والخضروات أيضاً.

سادساً: الإكثار من شرب الماء

لزيادة فاعلية حمية ديتوكس في الربيع، من المهم الإكثار من شرب الماء بمعدل لا يقل عن ليتر ونصف ليتر في اليوم، إضافة إلى الشاي الأخضر والشاي بالأعشاب. هذا ما يساعد على التخلص من السموم بمزيد من الفاعلية واستعادة النشاط في الجسم. كما يمكن تناول عصير الليمون الحامض عند النهوض صباحاً، قبل دقائق قليلة من وجبة الفطور.

سابعاً: ممارسة الرياضة باعتدال

ينصح بممارسة الرياضة شرط الاعتدال. فيجب التركيز على رياضات المشي واليوغا وركوب الدراجة. أما بعد الانتهاء من حمية الربيع للتخلص من السموم في الجسم، فيمكن اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام حفاظاً على الصحة.

ثامناً: عدم المزج بين حمية ديتوكس وحمية خفض الوزن

يمكن التخلص من الكيلوغرامات الزائدة عبر اتباع حمية ديتوكس لكن هذا ليس الهدف منها. ولتجنب استعادة الكيلوغرامات الزائدة بعدها والحفاظ على فوائد حمية ديتوكس لأطول وقت ممكن، يجب التمسك بالعادات السليمة في نمط الحياة كالنوم بمعدلات كافية واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

تاسعاً: التقيد بالحمية لفترة كافية

تدوم حمية ديتوكس فترة تمتد بين يوم وأسبوع، ولا ينصح الاستمرار بها لمدة أطول. فهي من الحميات الصارمة التي يصعب الاستمرار بها لفترات أطول، لأنها قد تؤدي إلى نقص في عناصر غذائية ضرورية في الجسم. يمكن ممارستها بأساليب عدة، لكن في يوم أسبوعياً أو خلال فترة أسبوع.