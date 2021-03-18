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كيف نعزّز منظومة المناعة في الربيع؟

18 - مارس - 2021
فيتامينات

فيتامينات

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كشف الدكتور أليكسي خوخريف، أخصائي الأمراض الباطنية، عمّا يجب عمله لمساعدة الجسم صحيا في الفترة ما بين المواسم.

ويشير الدكتور في حديث لراديو “سبوتنيك” إلى أنه قبل كل شيء، يجب التأكد من أن الشخص لا يعاني من نقص فيتامين D، الذي يؤثر بصورة مباشرة في الاستجابة المناعية للجسم. لأنه كقاعدة عامة يكون مستوى هذا الفيتامين في الجسم منخفضا في نهاية فصل الشتاء، ويجب تعويض هذا النقص. ولكن في نفس الوقت يجب ألا ننسى، أن ارتفاع مستواه لا يجلب أي فائدة للجسم، لذلك يجب أن يكون في المستوى المطلوب.

ويقول، “إذا اكتشفنا نقص هذا الفيتامين عند شخص ما، نبدأ بإطعامه بهذا الفيتامين خلال شهر. لأنه كقاعدة خلال هذه الفترة يرتفع مستواه إلى الحد المطلوب. ولكن إذا كان مستوى فيتامين D طبيعيا فلا حاجة لتزويده بهذا الفيتامين لأنه لن يحسّن أي شيء”.

ويضيف، كما أنه لا يمكن تعديل الوضع بمساعدة المكملات الغذائية البيولوجية أو محفزات ومنشطات المناعة.

ويقول، “للأسف، ما يباع تحت هذه الأسماء، غالبا ما يكون أنواعا من الأدوية . بالطبع هناك مكملات ذات فعالية جيدة فعلا، ولكن هذه توصف للمرضى المصابين بأمراض خطيرة، مثل التهاب الكبد وفيروس نقص المناعة البشرية، التي تسبب ضعفا حقيقيا في منظومة المناعة”.

ووفقا له، أكثر الطرق فعالية في تحسين المناعة بسيطة للغاية: يجب التعرض للشمس أكثر فترة ممكنة، والنوم مدة كافية، واتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية.

ويقول، “هناك وصفات قديمة قدم العالم، ولكنها لا تزال تعمل. فإذا كان الشخص ينام جيدا ويتغذى صحيا ولا يعاني من زيادة في الوزن، ومستوى فيتامين D طبيعي، فهذا يعني أن كل شيء عنده على ما يرام، ولا يحتاج شيئا” وذلك بحسب “نوفوستي”.

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