كيف نفرق بين مرض السكري و "السكري الكاذب"؟!

يعاني البعض من مرض السكري الكاذب والذي تتشابه أعراضه مع مرض السكري ولكنه مختلف عنه، ولا يوجد علاج للسكري الكاذب. ولكن يمكن للعلاجات أن تخفف من حدة بعض أعراضه مثل العطش وتقلل من إخراج البول وتمنع الجفاف.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإن أبرز أعراض السكري الكاذب عند البالغين:

العطش الشديد.

إنتاج كمية كبيرة من البول المخفف.

حاجة متكررة للاستيقاظ أثناء الليل من أجل التبول.

الأفضلية للمشروبات الباردة.

في حال كانت الحالة خطرة فيُمكن أن تزداد أعراض السكري الكاذب حدة، بحيث يُخرج المُصاب حوالي 20 لترًا من البول يوميًا، وهذا الرقم جدًا كبير مُقارنةً بالمعدل الطبيعي للأشخاص الأصحاء فكمية البول لديهم لا تتجاوز 1 – 2 لترًا يوميًا.

أعراض السكري الكاذب عند الأطفال

قد يكون لدى الرضيع أو الطفل الصغير الذي يُعاني من مرض السكري الكاذب الأعراض الآتية:

حفاضات ثقيلة ورطبة باستمرار، بالرغم من تبديلها المتكرر.

التبول اللاإرادي.

اضطراب النوم.

التقيؤ.

الإمساك.

تأخر النمو.

فقدان الوزن.

العطش الشديد.

مضاعفات السكري الكاذب

في حال عدم مراجعة الطبيب فور ظهور أعراض السكري الكاذب يزداد الأمر سوءًا وتظهر مضاعفات خطيرة، والتي من أبرزها الآتي:

1. الجفاف

قد يؤدي فقدان السوائل المستمر من الجسم إلى الجفاف، الذي يظهر بأعراضه الآتية:

قلة اللعاب في الفم.

تغييرات في مرونة الجلد.

عطش.

إعياء.

2. خلل في أملاح الجسم

يمكن أن تتسبب أعراض السكري الكاذب في حدوث خلل في الشوارد وهي المعادن الموجودة في الدم، مثل: الصوديوم، والبوتاسيوم التي تُحافظ على توازن السوائل في الجسم.

قد تشمل أعراض اختلال التوازن هذا ما يأتي:

ضعف.

غثيان.

تقيؤ.

فقدان الشهية.

تشنجات العضلات.

الارتباك.

ماذا تفعل إذا ظهرت لديك الأعراض؟

التصرف الأنسب هو مراجعة الطبيب فور ظهور الأعراض، وإن لم تظهر جميعها فيكفي الإحساس بالعطش الشديد والتبول الكثير لمراجعة الطبيب.

يجدر الذكر أنه عادةً ما يكون لداء السكري الكاذب الموجود عند الولادة أو بعدها بوقت قصير سبب وراثي، وهذا السبب الوراثي يغير قدرة الكلى على تركيز البول بشكلٍ دائم.

ما هو سبب السكري الكاذب؟

بعد التعرف على أعراض السكري الكاذب عند البالغين والأطفال لا بد من التعرف على السبب الرئيس وراء هذه الحالة.

يحدث مرض السُّكَّري الكاذب عندما لا يستطيع الجسم موازنة مستويات سوائل الجسم بشكلٍ سليم، حيث عندما يعمل جهاز تنظيم السوائل بشكلٍ صحيح لتتخلص الكليتان من السوائل الموجودة في مجرى الدم، إذ تُخزن السوائل التي لا يحتاجها الجسم مؤقتًا في المثانة على هيئة بول حتى يتم التبول، كما يستطيع الجسم التخلص من السوائل الزائدة عن طريق التعرق أو التنفس أو الإسهال.

يعمل هرمون يدعى الهرمون المضاد لإدرار البول (ADH) على المساعدة في السيطرة على سرعة أو بطء إفراز السوائل، ويتكون الهرمون المضاد لإدرار البول في جزء من الدماغ يُدعى تحت المهاد ويُخزن في الغدة النخامية، وهي غدة صغيرة توجد في قاعدة الدماغ، وأي خلل في هذا الهرمون قد يؤدي إلى السكري الكاذب.