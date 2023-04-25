كيف نميز بين البواسير والسرطان ؟!

تنتشر الإصابة بسرطان المستقيم بين الناس، واكتشاف الإصابة به وتشخيصها بوقت مبكر من شأنها أن ترفع من فرص العلاج، ولذلك من المهم معرفة أعراض سرطان المستقيم.

كشف الدكتور غابيز تشوبانوف أخصائي الأورام الاختلافات بين سرطان المستقيم والبواسير.

ووفقا له، لسرطان المستقيم والبواسير أعراض عديدة متشابهة: ألم في الشرج والأمعاء، نزف في المستقيم، الشعور بعدم تفريغ الأمعاء بعد التغوط، الشعور بامتلاء المستقيم واضطراب البراز.

ويقول: “يمكن في حالة سرطان المستقيم ملاحظة نزيف دم دون تبرز. وفي حالة التغوط يكون لون الدم خمرياً وعلى شكل عرق في البراز. كما أنه في حالة السرطان تخرج مع البراز كمية كبيرة من المخاط، ويظهر اضطراب في البراز وفقدان للوزن، ويكون شكل البراز (رفيعا أو على شكل شريط رقيق)، يصاحب كل هذا شعور بعدم الراحة وألم في الأمعاء”.

ويشير الأخصائي إلى أنه لتشخيص المرض يستخدم الفحص الشعاعي والتصوير المقطعي لأعضاء البطن والتصوير بالرنين المغناطيسي لمنطقة الحوض.

عراض سرطان المستقيم

سرطان المستقيم (Rectal cancer) مشابه جدًا لسرطان القولون، وفي بعض الأحيان تكون الإصابة فيهما معًا، لكن على الرغم من ذلك، فإن العلاج يختلف بينهما، وهذا نظرًا لمكان تواجدهما.

إن تشخيص الإصابة بسرطان المستقيم بشكل مبكر من شأنها أن تساعد في رفع فرص العلاج ونجاحها، وهذا يعني أنه يجب معرفة أعراض سرطان المستقيم من أجل طلب المساعدة الطبية فور ظهورها وملاحظتها.

أعراض سرطان المستقيم:

– تغيير في حركة الأمعاء، مثل: الإصابة بالإسهال أو الإمساك بشكل متكرر ومستمر على غير العادة دون سبب لذلك.

– براز أسود.

– براز رفيع.

– وجود دم في البراز.

– وجود مخاط في البراز.

– ألم في منطقة البطن.

– ألم أثناء عملية التغوط.

– الإصابة بفقر الدم الناتجة عن نقص الحديد.

– الشعور بعدم إفراغ الأمعاء خلال عملية التغوط.

– فقدان غير مبرر للوزن.

– تعب وضعف عام في الجسم.

– نزيف في المستقيم.

– تغيير في حجم البراز.

– الشعور بحاجة إلى التغوط مع عدم وجود أي فضلات في الجسم.

– الانتفاخ.

تجدر الإشارة إلى أن سرطان المستقيم في مراحله الأولى قد لا يترافق مع أي أعراض مميزة، وفي حال ظهورها فهي تختلف من شخص لآخر، وقد لا يعي المُصاب أن هذه أعراض سرطان المستقيم.