كيف يؤثر القلق على صحة القولون العصبي؟

هناك علاقة وثيقة بين التوتر والقلق من جهة وصحة الأمعاء والقولون العصبي من جهة ثانية. اذ تثير مشاعر القلق أعراض القولون العصبي، حيث تستجيب أحشاؤنا لهرمونات التوتر التي نطلقها، مثل الكورتيزول والأدرينالين. كما سلّطت دراسات سابقة في هذا الاطار الضوء على تأثير التوتر في زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون.

ويمكن أن تؤدي الإصابة بأعراض القولون العصبي التي لا يمكن السيطرة عليها بدورها إلى خلق مستويات أعلى من القلق، حيث نحاول التنقل في الحياة اليومية حول الاضطرابات والوجبات الغذائية التقييدية والقلق بشأن مكان الحمام التالي.

تُعرف القناة الهضمية أحيانا باسم “دماغنا الثاني”، ويمكن للكثير منا أن يشهد على الشعور كما لو أن العواطف الشديدة تأتي من “أحشائنا”.

وأفادت دراسة نُشرت في Journal of Medicinal Food بأن النواقل العصبية (مثل السيروتونين أو الدوبامين) التي يتم إطلاقها في القناة الهضمية هي نفسها التي يستخدمها الجهاز العصبي المركزي للتواصل.

وتشير الدلائل على أن البكتيريا الموجودة في أمعائنا (الميكروبيوم) تستخدم بالفعل العصب المبهم لتوصيل المعلومات إلى الدماغ، عندما نشعر بالتوتر، تغمر أدمغتنا أنظمتنا بهرمون الكورتيزول، الذي يمكن أن يقضي على هذه التجمعات من بكتيريا الأمعاء، لأنها حساسة للغاية للتغيرات الهرمونية واختلال التوازن.

في هذا السياق، شرحت الدكتورة “بريدجيت ويلسون”، اختصاصية القناة الهضمية وأخصائية التغذية السريرية والبحثية العلاقة بين الإجهاد و IBS :” يُشار أحيانا إلى الجهاز العصبي في القناة الهضمية على أنه دماغنا الثاني لأن الخلايا العصبية متشابهة وتستخدم نفس نظام الرسائل مثل الخلايا العصبية في الدماغ”.

وتضيف “ويلسون”: “يمكن أن تؤدي العدوى في القناة الهضمية إلى تغييرات في الميكروبات والتي تم ربطها بزيادة خطر الإصابة باضطرابات القلق، والتغييرات المستهدفة في ميكروبيوتا الأمعاء قد تقلل من استجابة الدماغ للإجهاد، وبالتالي فإن التغذية الراجعة تذهب في كلا الاتجاهين.”

توصف اضطرابات القلق والمزاج بأنها اضطرابات في المراكز العاطفية في الدماغ، وفقًا لمقال في مجلة عيادات الطب النفسي في أمريكا الشمالية، وهي مناطق الدماغ التي تعالج السيروتونين والدوبامين.

يضيف الطبيب والمدير الطبي في Concepto Diagnostics الدكتور “طارق محمود”: “تظهر الأبحاث ارتباطًا قويا بين متلازمة القولون العصبي وحالات الصحة العقلية، مثل القلق والاكتئاب والتوتر، كما تم الإبلاغ عن إصابات خطيرة في الحياة، مثل الانفصال عن شريك، لتسبب أعراض القولون العصبي”.

وبحسب محمود، قد يبدأ الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي بالخوف باستمرار من التعرض لهجوم القولون العصبي، مما يتسبب في تغيير عاداتهم الغذائية بشكل جذري، وهذا بدوره يخلق دائرة من القلق والتجنب وفرط الحساسية .

طرق إدارة القلق

القلق هو حالة صحية عقلية معقدة، ولكن هناك طرق للتعامل معها، ثبت أن العلاج السلوكي المعرفي وغيره من العلاجات النفسية تساعد في دراسة طبيب الأسرة الأمريكية، وعندما يقترن بالأدوية أو العلاجات الشاملة، يمكن أن يقلل الأعراض بشكل كبير.

يمكن أن تساعد خيارات نمط الحياة مثل الإقلاع عن تناول الكحوليات والإقلاع عن التدخين في إدارة القلق ، فضلا عن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.