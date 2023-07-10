كيف يؤثر تناول الحشرات عن طريق الخطأ على الصحة؟

قد لا يبدو أكل الحشرات فاتحًا للشهية، لكنّ معظم الناس يستهلكونها يوميًا من دون أن يدركوا ذلك. فقد يستهلك الشخص العادي رطلًا واحدًا (453,592 غرام) من الحشرات كل عامٍ عن طريق الخطأ، وفقا لإدارة الزراعة الأميركية(USDA).

وهذا لأنّ الفاكهة والخضار والتوابل والعديد من الأطعمة المصنعة مسموح فيها قانونًا من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) احتواء مستويات صغيرة من أجزاء الحشرات، والتي تتراكم مع مرور الوقت. وبينما هناك الكثير من الجدل حول عدد الحشرات التي نستهلكها في نومنا، يتفق العلماء على أنها ليست صفرية.

ويحدد دليل مستويات اكتشاف الطعام الصادر عن إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) كمية رؤوس الحشرات والصدر والساقين وحتى الحشرات الكاملة المسموح بها في طعام معين. ويمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 5 حشرات كاملة في مربى التفاح، و500 غرام من اليرقة في التوت.

وتسمح إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) باكتشاف ما يصل إلى 30 بقايا حشرة وشعر واحد من القوارض في كل 100 غرام من زبدة الفول السوداني.

ولأنّ معظم الحشرات لا تنجو عادة جراء الرحلة عبر الفم إلى المعدة، قال عالم الأحياء الدقيقة في Mayo Clinic، بوبي بريت، إنّ “النحل أو الدبابير أو النمل الناري أو بعض اليرقات يمكن أن تسبب الألم والتورم وحتى السكتة القلبية، إذا كان الفرد يعاني من الحساسية”.

وفي السياق، أكّدت مديرة طب الطوارئ في جامعة ولاية أوهايو ديان جورجاس في بيانٍ، أنّ “السعال عادةً ما يطرد الحشرة، لكنها مصدر قلق إذا تحركت بشكلٍ كبيرٍ أسفل الحبال الصوتية. وفي هذه الحالة، إبصق في أسرع وقتٍ ممكنٍ واشرب سائلًا قوي المذاق. ويمكن أن يكون الذباب المنزلي ومفصليات الأرجل الأخرى مثل العناكب والخنافس والحشرات مشكلة فقط إذا ابتلعت واحدة تحمل بكتيريا”.

وقالت أستاذة ورئيسة مؤقتة في قسم علم الحشرات في ولاية أوهايو كارول إم أنيلي: “يمكن للذباب المنزلي أن ينقل ميكانيكيًا بعض البكتيريا”.

وأوضح المحاضر الطبي في جامعة سيدني كاميرون ويب، إنّ “الذباب معروف بنشره المرض بسبب عاداته الفوضوية”.

ويحمل الذباب المنزلي البالغ (musca domestica) أكثر من 100 مرض يصيب الإنسان والحيوان.

وتشمل هذه الأمراض السالمونيلا والجمرة الخبيثة والتيفوئيد والسل والكوليرا والإسهال ومجموعة من الطفيليات، بما في ذلك الديدان الدبوسية والديدان الأسطوانية والديدان الخطافية والديدان الشريطية.