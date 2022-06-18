السبت 19 ذو القعدة 1443 ﻫ - 18 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كيف يؤثر تناول الطعام ليلا على الصحة؟

منذ 35 دقيقة
طعام

طعام

A A A
طباعة المقال

حذرت خبيرة تغذية روسية من عدم تناول وجبة العشاء محذرة في الوقت نفسه الإفراط في الوجبة قبل الذهاب للنوم.

وأوضحت إيرينا بيريزنايا في مقابلة مع “سبوتنيك”، لماذا يعتبر تناول العشاء في وقت متأخر والإفراط في تناول الطعام ضارًا قبل الذهاب إلى الفراش، قائلة:
الأكل المتأخر سيء للغاية، خاصة إذا ذهبت إلى الفراش على الفور في وقت لاحق. فالشخص يرقد أفقيا مع كمية كبيرة من الطعام في المعدة وترتاد محتويات المعدة إلى المريء، ونتيجة لذلك، قد يكون هناك حرقة في المريء وركود في المعدة وتكاثر للبكتيريا والتي بدورها يمكن أن تسبب متلازمة فرط النمو البكتيري، بالإضافة إلى حدوث خلل في الهضم وألم في البطن وتجشؤ مزعج.

كما حذرت من العشاء المتأخر، لتأثيره السلبي على الهضم وحالة الكبد، وقالت:
بعد عشاء متأخر، تعمل جميع الأعضاء بشكل أسوأ. عندما ينام الشخص، يكون لديه حاجة مختلفة تماما للطاقة. نتيجة لذلك، يمكن أن يتسبب تناول الطعام المفرط قبل النوم إلى سمنة الكبد، والذي يكون في هذه الحالة تحت عبء ثقيل. هذا هو ما يسمى بداء الكبد الدهني، والذي يحدث، مع التغذية غير السليمة، حتى في الأشخاص النحيفين للغاية.

وأضافت الطبيبة أن الرفض الكامل للعشاء يمكن أن يؤدي أيضا إلى عواقب سلبية على الجسم، وتابعت: “يحاول الكثير من الناس اتباع نظام غذائي متقطع للصيام، وتناول العشاء حتى الساعة السادسة مساء ثم عدم تناول الطعام حتى الصباح. يمكن أن يكون لهذا النظام جوانب إيجابية. ومع ذلك، إذا لم يكن الجسم معتادا على نمط الحياة هذا، فقد يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه على الصحة، لأنه بعد ذلك يزداد هدم (استقلاب الطاقة) بشكل حاد، ويضطرب التوازن الحمضي القاعدي”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من الصحة

آلام الظهر- تعبيرية
تجنب هذه الأطعمة للتخلص من آلام الظهر الشائعة
متحور أوميكرون
كورونا
كورونا.. اكتشاف نوع فرعي جديد لمتحور أوميكرون
تسمين الوجه
ابرزها زبدة الشيا.. اليكم وصفات هندية طبيعية لتسمين الوجه

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الذهب
توقّع عكس التيار لرئيس أكبر شركة لإنتاج الذهب حول سعر الأوقية!
الطاقة الشمسية - تعبيرية
بيار خوري: قروض الطاقة الشمسيّة اعتباراً من نهار الإثنين
محمد الأحمد ودانييلا رحمة
محمد الأحمد ينفصل عن خطيبته.. ما علاقة دانييلا رحمة؟