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كيف يؤثّر الشاي على مستويات السكّر في الدم؟

23 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 23 - أبريل - 2022 5:00 مساءً
الشاي

الشاي

eat this not that
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من المعروف والشائع أنه اذا كنت تبحث عن مشروب مناسب لصحة الجسم بشكل عام، يعدّ الشاي أحد أفضل الخيارات التي يمكنك اللجوء اليها.

وهناك العديد من المنافع الصحية المرتبطة بتناول الشاي، من بينها تخفيض نسبة السكر في الدم.

لكنّ هذا لا يعني أن كل أنواع الشاي تمتلك تأثيرًا ايجابيا على مستوى السكّر في الدم.

بشكل عام، ليس هناك إجابة واحدة حول كيفية تأثر السكر في الدم عند شرب الشاي، اذ يعتمد ذلك على كيفية تناوله، ونوعية الشاي. حيث أن الشاي الحلو المخزّن بالسكّر سيرفع نسبة السكر في الدم بالتأكيد، بينما الأنواع الأخرى من الشاي غير المحتوية على السكر تساهم في تخفيضه.

السكر في الدم يرتفع عند تناول شاي محلّى
يعد الشاي الحلو أحد أقل الطرق الصحية لتناول هذا المشروب العطري.
وهناك ارتباط مباشر بين الاستهلاك المنتظم للمشروبات المحلّاة واحتمال الاصابة بالنوع الثاني من السكّري، اذ ان أكل أو شرب مزيد من السكر ينعكس تلقائيا ارتفاعًا في سكّر الدم.

الشاي الأسود يعدّل مستويات الغلوكوز
فيما لا يعد الشاي المحلّى مثاليا لإبقاء مستويات السكر في الدم منخفضة، هذا لا يعني أنّ عليك أن تبقي الشاي خارج نظامك الغذائي، اذ يمكنك اللجوء الى الشاي الأسود.
ووجدت دراسة تايلاندية أن الشاي الأسود هو مادة مضادة للسكري واعدة للسيطرة على معدلات السكر في الدم.

الشاي الأخضر يعدّل مستوى السكر في الدم
اذا سمعت أنّ الشاي الأخضر مناسب للصحة، فهذا صحيح. اذ انّ هذا المشروب مرتبط بعلاج آلام الرأس، وتحفيز فقدان الوزن، وتحسين القدرات العقلية، كما انه مناسب للأشخاص الذين يسعون الى تخفيف السكر في الدم أيضًا.
ويحتوي الشاي الأخضر على مركبات البوليفينول التي تنفع في تنظيم السكر في الدم.

الشاي يساعد على تجنّب الجفاف
من المؤكد أن الشاي يرتبط بالعديد من المنافع الصحية، غير أنّ واحدة من اكثر المنافع وضوحًا هي المساعدة في تجنّب الجفاف. وفيما يسبّب الجفاف التعب والإرهاق، يمكنه أن ينعكس أيضا ارتفاعًا في سكر الدم.
ووجدت دراسة فرنسية أنّ الجفاف قد يسبب ارتفاعًا في مستويات السكّر في الدم، حيث لوحظ أن المشاركين الذين شربوا كميات أقل من الماء، ارتفعت لديهم مخاطر الاصابة بارتفاع سكر الدم، بينما يساعد شرب الماء على الوقاية منه أو تأخير حدوثه.

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