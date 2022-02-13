كيف يؤثّر الصيام المتقطع على صحتك العقلية؟

على الرغم من أن الصيام يقدم عددا لا يحصى من الفوائد لإنقاص الوزن، إلا أن الصيام المتقطع له تأثير كبير على الصحة العقلية للفرد، كما يقول الخبراء.

الصيام المتقطع هو نمط من الأكل والصيام حيث يصوم المرء في اليوم لمدة أطول قبل تناول أي شيء. يمكن للمرء أن يصوم مدة 8 ساعات أو 16 ساعة أو 18 ساعة أو أي مدة، بحسب The Times of India.

إذا لم تستخدم خلايانا كل شيء، فإننا نخزنه في خلايانا الدهنية أيضا، وكذلك الدهون. لكن السكر لا يمكن أن يدخل خلايانا إلا بالأنسولين، وهو هرمون يصنع في البنكرياس.

يجلب الأنسولين السكر إلى الخلايا الدهنية ويبقيه هناك. بين الوجبات، طالما أننا لا نتناول وجبة خفيفة، ستنخفض مستويات الأنسولين لدينا ويمكن للخلايا الدهنية بعد ذلك إطلاق السكر المخزن، لاستخدامه كطاقة، وبالتالي نفقد الوزن إذا تركنا مستويات الأنسولين لدينا تنخفض.

الفكرة الكاملة للصيام المتقطع هي السماح لمستويات الأنسولين بالهبوط بدرجة كافية ولوقت كاف لحرق الدهون لدينا، بحسب كلية الطب بجامعة هارفارد.



كيف يؤثر الصيام المتقطع على صحتنا العقلية؟

وفقا للخبراء، يمكن أن يؤثر الصيام المتقطع على الحالة المزاجية. أثناء الصيام بسبب انخفاض مستوى السكر في الدم، يزداد هرمون الكورتيزول أو هرمون التوتر في الجسم.

يمكن أن يؤثر تقييد الطعام أيضا على مستوى السيروتونين أو هرمون السعادة في الجسم.

لهذا السبب يجب على المرء أن يفكر في أشكال بسيطة من الصيام، كأن يجعل عدد ساعاته قليلة حتى لا يؤثر على صحته العقلية.