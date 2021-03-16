كيف يؤدي ارتفاع هرمون التستوستيرون لدى الرجال إلى الأنانية والبخل؟

وجدت دراسة حديثة أن وجود مستويات عالية من هرمون التستوستيرون يمكن أن يجعل الرجال أقل سخاء وأكثر عرضة للسلوكيات الأنانية.

وقام علماء نفس من الصين وسويسرا بقياس نشاط الدماغ لدى الرجال أثناء إكمالهم لمهمة تنطوي على الاختيار بين الخيارات السخية والأنانية، ووجد الفريق أن الرجال الذين حصلوا على هرمون تستوستيرون إضافي قبل ثلاث ساعات من إكمال المهمة يميلون إلى اختيار الخيارات الأكثر أنانية.

علاوة على ذلك، وجد الباحثون من جامعة شينزين الصينية أن هرمون التستوستيرون يثبط النشاط في منطقة من الدماغ معروفة بأنها تشارك في مراعاة رفاهية الآخرين.

وقام الباحثون بتجنيد 58 رجلاً وقسموهم إلى مجموعتين، إحداهما تم إعطاؤها هلام التستوستيرون والأخرى هلام وهمي عديم اللون مصنوع من الماء والكحول، وبعد فترة راحة لمدة ثلاث ساعات، تم قياس نشاط الدماغ الوظيفي لدى المشاركين أثناء قيامهم بالمهمة الاجتماعية.

وتراوحت قيمة المكافأة في الخيار الأناني بين 130-290 يوان صيني (17.5-40 دولار)، بينما تم تحديد الخيار السخي عند 130 يوانًا صينيًا (17.5 دولار). وخلص الباحثون إلى أن هرمون التستوستيرون يحث على المزيد من الخيارات الأنانية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الأشخاص الغرباء.

علاوة على ذلك، كشف فحص التصوير بالرنين المغناطيسي أن هلام التستوستيرون يبدو أنه يقلل من نشاط ما يسمى بالموصل الصدغي الجداري في الدماغ، والذي ربطته الدراسات السابقة بمراعاة رفاهية الآخرين، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.