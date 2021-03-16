الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كيف يؤدي ارتفاع هرمون التستوستيرون لدى الرجال إلى الأنانية والبخل؟

16 - مارس - 2021
آخر تحديث: 17 - مارس - 2021 8:35 صباحًا
الأنانية عند الرجال - تعبيرية

الأنانية عند الرجال - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

وجدت دراسة حديثة أن وجود مستويات عالية من هرمون التستوستيرون يمكن أن يجعل الرجال أقل سخاء وأكثر عرضة للسلوكيات الأنانية.

وقام علماء نفس من الصين وسويسرا بقياس نشاط الدماغ لدى الرجال أثناء إكمالهم لمهمة تنطوي على الاختيار بين الخيارات السخية والأنانية، ووجد الفريق أن الرجال الذين حصلوا على هرمون تستوستيرون إضافي قبل ثلاث ساعات من إكمال المهمة يميلون إلى اختيار الخيارات الأكثر أنانية.

علاوة على ذلك، وجد الباحثون من جامعة شينزين الصينية أن هرمون التستوستيرون يثبط النشاط في منطقة من الدماغ معروفة بأنها تشارك في مراعاة رفاهية الآخرين.

وقام الباحثون بتجنيد 58 رجلاً وقسموهم إلى مجموعتين، إحداهما تم إعطاؤها هلام التستوستيرون والأخرى هلام وهمي عديم اللون مصنوع من الماء والكحول، وبعد فترة راحة لمدة ثلاث ساعات، تم قياس نشاط الدماغ الوظيفي لدى المشاركين أثناء قيامهم بالمهمة الاجتماعية.

وتراوحت قيمة المكافأة في الخيار الأناني بين 130-290 يوان صيني (17.5-40 دولار)، بينما تم تحديد الخيار السخي عند 130 يوانًا صينيًا (17.5 دولار). وخلص الباحثون إلى أن هرمون التستوستيرون يحث على المزيد من الخيارات الأنانية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الأشخاص الغرباء.

علاوة على ذلك، كشف فحص التصوير بالرنين المغناطيسي أن هلام التستوستيرون يبدو أنه يقلل من نشاط ما يسمى بالموصل الصدغي الجداري في الدماغ، والذي ربطته الدراسات السابقة بمراعاة رفاهية الآخرين، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

    المصدر :
  • الإمارت 24

المزيد من الصحة

القلق غالباً ما يكون مصحوباً بسلوكيات تعكس حالة من التوتر وعدم الارتياح
هل أنت مصاب بالقلق.. هذه الأعراض ستؤكد لك ذلك!
يعاني البعض وخاصة في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة من ازدياد حكة الرأس والرقبة
أبرز 10 أسباب قد تؤدي للإصابة بحكة الرأس المزعجة
العالم يسجل أرقام قياسية بكورونا بسبب أوميكرون
تصريح صادم لمسؤول كبير في الصحة العالمية.. علينا احترام فيروس كورونا!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جبران باسيل
الأسد لنصرالله: باسيل "عضمو طري"... نفضّل فرنجية
كارثة المرفأ
حريق في مرفأ بيروت.. وتحذير من مخاطر الإقتراب
اللواء ابراهيم
اللواء ابراهيم: أزمة الجوازات أزمة عمر