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كيف يتم علاج "اضطراب ما بعد الصدمة"؟

30 - يونيو - 2021
اضطراب ما بعد الصدمة
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اضطراب ما بعد الصدمة، هو اضطراب القلق المرهق الذي يحدث بعد التعرض لحدث صادم أو مشاهدته. وقد يتضمن الحدث تهديدًا حقيقيًا أو متوقعًا للإصابة أو الموت، ويمكن أن يشمل ذلك حدوث كارثة طبيعية، أو حرب، أو اعتداء جنسي أو جسدي، أو وفاة غير متوقعة لشخص عزيز، أو أي صدمة أخرى.

وتصف يوليا شيلونج، كبيرة الأطباء بقسم الصدمات النفسية بمستشفى دريسدن الجامعي، اضطراب ما بعد الصدمة بقولها: “هذه الحالة عبارة عن رد فعلي نفسي متأخر لحدث مؤلم هز الشخص من أعماقه”.

سلوكيات التجنب

وقد يظهر اضطراب ما بعد الصدمة أيضاً في سلوكيات التجنب، مثلاً قد لا يرغب الشخص في الخروج من المنزل في ساعات متأخرة، إذا ما تعرض لحادث اعتداء في الشارع ليلاً.، وأضاف بير تايلاك أن أعراض اضطراب ما بعد الصدمة تشمل أيضاً الشعور الدائم بعدم الأمان والأرق والتهيج الشديد وصعوبات التركيز.

كما يكون لديهم شعور بعدم المبالاة وعدم الاهتمام بالآخرين أو الملل العاطفي. وقد يعاني الكثير من هؤلاء الأشخاص باهتزاز الثقة في أنفسهم وفي الآخرين بشدة، كما تتحول الحياة اليومية إلى جحيم بالنسبة لهم.

وينصح بعدم التعامل مع مشكلتهم بأنفسهم، ولكن يتعين عليهم طلب المساعدة من الأطباء المختصين في أقرب وقت. وهناك العديد من الطرق العلاجية حتى يفقد الحادث طابعه المؤلم ويصبح مجرد ذكريات طبيعية.

تقنيات الاسترخاء

وفي كثير من الحالات يوضح الطبيب المعالج للشخص، الذي يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، كيفية التعامل مع الأعراض المجهدة أو الذكريات المؤلمة في الحياة اليومية، وذلك من خلال الاعتماد على تقنيات الاسترخاء أو تمارين التهدئة الذاتية، وبمجرد أن يحقق المرء قدراً معيناً من الاستقرار الداخلي، فإنه يتمكن من التعامل مع المواقف المروعة تدريجياً بمساعدة الطبيب المعالج، وعادة ما يتم النظر إلى مثل هذه المواقف وتحليلها وتقييمها من جديد.

    المصدر :
  • الإمارت 24
  • وكالة الأنباء الألمانية

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