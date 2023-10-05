كيف يساعد البوتوكس في ترميم شعرك؟

في السنوات الأخيرة، راج اعتماد البوتوكس للشعر في صالونات التجميل. فبعد أن أصبح البوتوكس أكثر المواد انتشاراً واستخداماً في عالم التجميل لمكافحة التجاعيد، أصبح وسيلة فعّالة يمكن أن تساعد في ترميم الشعر، كما ورد في Topsante.

ما هو البوتوكس للشعر؟

البوتوكس للشعر هو عبارة عن مستحضر عناية يساعد في ترميم الشعر التالف والجاف أو الباهت. علماً أنّ هذه التسمية أتت من البرازيل، وقد اعتُمدت لأهداف تسويقية بحتة. أما الهدف الأساس منه فهو استعادة الحيوية للشعر المتعب.

من المفترض أن تدوم نتيجة البوتوكس حوالى شهرين أو أربعة بحسب طبيعة الشعر. أما إذا أخبركِ مزين الشعر أنّ النتيجة تزول بعد غسل الشعر 3 أو 4 مرات، فما يستخدمه لكِ ليس بوتوكس فعلاً. فمما لا شك فيه أنّ الإلتباس ممكن نظراً لكثرة مستحضرات تمليس الشعر في صالونات التزيين. في كل الحالات، من الضروري أن يخبركِ مزين الشعر عن اسم المستحضر الذي يستخدمه لشعركِ. فبالحصول على اسمه، يسهل التحقّق منه عبر البحث على الإنترنت، للحصول على كل المعلومات اللازمة.

وبشكل عام، يُعتبر لمستحضر العناية بالشعر هذا فوائد عديدة للشعر التالف.

تجدر الإشارة إلى أنّ البوتوكس يوضع على الشعر لمدة 20 او 30 دقيقة بعد استخدام شامبو معين. بعدها يُجفّف الشعر ويتمّ تمليسه ثم تُعتمد طريقة معينة لحجز العناصر النشطة داخل الشعر لإضفاء اللمعان عليه وتغذيته والحفاظ على صحته. وبالتالي، هو مستحضر أمثل بشكل خاص للشعر الجاف أو الأجعد أو الخشن.

لكن يجب الحرص على تجنّب كافة أنواع البوتوكس التي توضع في المنزل، وهي تُباع عادةً على الإنترنت. عادةً هي عبارة عن ماسك مرطب للشعر أو نوع من البلسم، لكن لا علاقة لها أبداً بمستحضر البوتوكس الأصلي الذي يُعتمد في صالونات تصفيف الشعر. لذلك، بدلاً من شراء أي نوع من أنواع البوتوكس التي يمكن أن يُسوّق لها، يجب التأكّد من نوعه والتحقّق ما إذا كان فاعلاً كي تحصلي على النتيجة المرجوة منه. كما يجب أن تحرصي على التحقّق من المكونات التي في المستحضر، لأنّها خطوة أساسية كي لا تفاجأي بنتيجة غير تلك التي تطمحين إلى تحقيقها من هذه التقنية.