كيف يساعد الصيام المتقطع مرضى السكري على خسارة الوزن؟

قد يكون تقييد تناول الطعام في أوقات معينة – وهو نظام يُعرف بالصيام المتقطع – هو أفضل طريقة لمساعدة الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 على إنقاص الوزن.

فقد وجد الباحثون أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 يأكلون فقط بين الظهر والساعة 8 مساءً، فقدوا وزنًا يوميًا أكبر من أولئك الذين قاموا بحساب السعرات الحرارية. وقد أدت كلتا الاستراتيجيتين إلى تحسينات مماثلة لمستويات السكر في الدم لدى المشاركين.

قالت الباحثة ومقدمة الدراسة فيكي بافلو، طالبة الدكتوراه في جامعة إلينوي في شيكاغو: “يجد الكثير من الناس صعوبة بالغة في حساب السعرات الحرارية على المدى الطويل، لكن دراستنا تظهر أن مراقبة الساعة قد توفر طريقة بسيطة لتقليل السعرات الحرارية وفقدان الوزن”.

وصرحت في بيان صحفي: “على الرغم من أن تناول الطعام المقيّد بالوقت أصبح شائعًا بشكل متزايد، لم تبحث أي دراسات أخرى في نافذة تناول الطعام لمدة ثماني ساعات لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني”.

تمت دراسة نافذة الثماني ساعات سابقًا على الأشخاص المصابين بالسمنة. أما داء السكري من النوع 2 هو اضطراب استقلابي يرتبط بشدة بزيادة الوزن أو السمنة.

من أجل هذه الدراسة، قام فريق بقيادة كريستا فارادي، أستاذة التغذية، بدراسة مجموعة من 75 شخصًا متنوعًا عرقيًا يعانون من السمنة ومرض السكري من النوع 2. وقد تراوحت أعمارهم بين 18 و 80. حيث تم وضع المشاركين في واحدة من ثلاث مجموعات: الأكل المقيد بالوقت، وتقييد السعرات الحرارية، والتحكم. أولئك في المجموعة المقيدة بوقت أكلوا فقط بين الظهر والساعة 8 مساءً.

أما بالنسبة لمجموعة تقييد السعرات فيمكن أن تأكل في أي وقت من اليوم؛ وقد استخدموا تطبيق جوال لحساب السعرات الحرارية. كان هدفهم هو تقليل تناول السعرات الحرارية بنسبة 25٪ من المستوى المطلوب للحفاظ على وزنهم الحالي. وقد أكلت المجموعة الضابطة نظامهم الغذائي المعتاد.

مقارنةً بالمجموعة الضابطة، فقد الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية محدودة الوقت 3.55٪ من وزن أجسامهم على مدى ستة أشهر بينما لم تفقد مجموعة تقييد السعرات الحرارية شيئًا.

ومقارنة بالمجموعة الضابطة أيضًا، انخفضت مستويات السكر في الدم (HbA1C) في كل من المجموعة المقيدة بوقت (-0.91٪) ومجموعة تقييد السعرات الحرارية (-0.95٪).

قال باحثون إن فقدان الوزن الذي حققه أولئك الذين فقدوا الوزن لم يصل إلى علامة 5٪ اللازمة عادة لتحسين عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب. فقد كان المشاركون يتناولون أدوية الكوليسترول وضغط الدم، مما يجعل من الصعب تحسين عوامل الخطر هذه.

وأضافت بافلو: “تظهر دراستنا أن الأكل المقيّد بالوقت يمكن أن يكون بديلاً جيدًا لمن يعانون من داء السكري من النوع الثاني والذين يرغبون في إنقاص الوزن وتحسين نسبة السكر في الدم. ومع ذلك، هناك أنواع متعددة من الأدوية لمرضى السكري من النوع الثاني، يمكن أن يتسبب بعضها في انخفاض نسبة السكر في الدم والبعض الآخر يحتاج إلى تناوله مع الطعام. لذلك، من المهم العمل عن كثب مع اختصاصي تغذية أو طبيب عند تنفيذ هذا النهج الغذائي”.