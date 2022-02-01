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كيف يمكنكم تخفيف سيلان الأنف في الشتاء؟

1 - فبراير - 2022
الانفلونزا

الانفلونزا

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هناك علاقة وثيقة بين فصل الشتاء وبعض الأمراض، وفي مقدمتها الإنفلونزا والحساسية التي من أعراضها سيلان الأنف.

لمواجهة أعراض سيلان الأنف قدمت خبيرة التغذية العلاجية جيانا الدسوقي مجموعة من النصائح الغذائية، بحسب صحيفة “النهار”.

في مقدمة هذه النصائح، دعت جيانا الدسوقي إلى تجنب الأطعمة المسببة للحساسية وسيلان الأنف.

ونصحت اختصاصية التغذية العلاجية بشرب المياه والسوائل لترطيب منطقتي الأنف والحلق.
كما نصحت خبيرة التغذية العلاجية بتناول المشروبات الدافئة التي تساعد في الحد من سيلان الأنف.
وأشارت جيانا إلى تناول الأطعمة التي تقوي جهاز المناعة، والتي تساعد في الحد من الأعراض.
ومن أبرز هذه الأطعمة: المكسرات والكركم والخضار الورقية الخضراء، بجانب الأطعمة الغنية بالفيتامين “ج” كالبرتقال والليمون والكيوي والبروكلي.
في المقابل حذرت اختصاصية التغذية من التدخين والكحول والكافيين، مشيرة إلى أن هذه الأمور تزيد من أعراض سيلان الأنف.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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