كيف يمكنك اكتشاف علامات سرطان الجلد؟

سرطان الجلد من الأمراض الخطيرة التي قد يساعد اكتشافها مبكرًا في علاجها، ولكن كيف يمكن لأى شخص اكتشاف علامات الإصابة بسرطان الجلد، هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية من سلسلة “اطمن على نفسك”.

كيف يمكنك اكتشاف سرطان الجلد؟

يمكن لأي شخص أن يصاب بسرطان الجلد، بغض النظر عن لون الجلد.

وتشير التقديرات إلى أن واحداً من كل خمسة أمريكيين سيصاب بسرطان الجلد في حياته، عندما يتم اكتشافه مبكرًا، يكون سرطان الجلد قابلاً للعلاج بدرجة كبيرة.

وسرطان الجلد له أنواع عديدة هي:

سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية

هذه هي أكثر أشكال سرطان الجلد شيوعًا، ويشار إليها مجتمعة باسم سرطانات الجلد غير الميلانينية.

وتظهر هذه داخل الطبقة العليا من الجلد ويمكن أن تظهر في أي منطقة معرضة للشمس من الجسم، ولكنها توجد في الغالب على الوجه والأذنين وفروة الرأس الصلعاء والرقبة.

غالبا ما يظهر سرطان الخلايا القاعدية على شكل نتوء لؤلؤي، في حين أن سرطان الخلايا الحرشفية غالبًا ما يشبه منطقة خشنة أو حمراء أو متقشرة أو نتوء متقرح ينزف.

على الرغم من أن سرطان الجلد غير الميلانيني ينتشر ببطء، إذا ترك دون علاج ، فقد يؤدي إلى التشوه.

ويقدر الباحثون أن 5.4 مليون حالة من سرطان الجلد غير الميلانيني ، بما في ذلك سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية ، تم تشخيصها في 3.3 مليون شخص في الولايات المتحدة في عام 2012.

استشر طبيب أمراض جلدية معتمدًا إذا لاحظت تغيرًا أو حكة أو نزيفًا على جلدك.

عندما يتم اكتشافه مبكرًا وعلاجه بشكل صحيح ، يكون سرطان الجلد قابلاً للشفاء بدرجة كبيرة.

سرطان الجلد هذا هو أكثر أشكال سرطان الجلد فتكًا.

يموت ما يقرب من 20 أمريكيًا من سرطان الجلد كل يوم.

قد يظهر الورم الميلاني فجأة دون سابق إنذار، ولكن يمكن أن يتطور أيضًا من أو بالقرب من الشامة الموجودة.

يمكن أن تحدث في أي مكان من الجسم ، ولكنها أكثر شيوعًا في الجزء العلوي من الظهر والجذع وأسفل الساقين والرأس والرقبة.

ينتشر الميلانوما بشكل متكرر إلى العقد الليمفاوية ومعظم الأعضاء الداخلية، مما يجعل الاكتشاف المبكر والعلاج ضروريًا.

استشر طبيب أمراض جلدية معتمدًا إذا لاحظت تغيرًا أو حكة أو نزيفًا على جلدك.

الشامات الجديدة سريعة النمو أو الشامات التي تسبب الحكة أو النزيف أو تغير لونها غالبًا ما تكون علامات إنذار مبكر لورم الميلانوما ويجب فحصها من قبل طبيب الأمراض الجلدية.

إذا تم اكتشاف الورم الميلاني مبكرًا وعلاجه بشكل صحيح ، يكون قابلاً للعلاج بدرجة كبيرة.

لمساعدتك في اكتشاف سرطان الجلد مبكرًا، عندما يكون أكثر قابلية للعلاج، وتوصي الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية بأن يتعلم كل شخص أساسيات سرطان الجلد:

A لعدم التناسق: نصف الشامة لا يتطابق مع النصف الآخر.

B هو عدم انتظام الحدود: الحواف ممزقة أو مسننة أو غير واضحة.

C للون يختلف من منطقة إلى أخرى.

D مخصص للقطر: في حين أن الأورام الميلانينية عادة ما تكون أكبر من 6 مم (حجم ممحاة القلم الرصاص) عند تشخيصها ، إلا أنها يمكن أن تكون أصغر.

E للتطور: شامة أو آفة جلدية تبدو مختلفة عن البقية أو تتغير في الحجم أو الشكل أو اللون.