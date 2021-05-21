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كيف يمكن أكل الأجبان وتخفيض الكوليسترول في آن معا

21 - مايو - 2021
منتجات الالبان

منتجات الالبان

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قول مؤسسة القلب البريطانية “ليس عليك استبعاد الأجبان من نظامك الغذائي”، ولكن من الأفضل تناولها باعتدال”. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي بعض أنواع الأجبان على كميات متفاوتة من الدهون المشبعة.

ويمكن أن تحتوي الأجبان أيضًا على نسبة عالية من الملح، مما يرفع ضغط الدم، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وعند شراء الأجبان، تحقق من الملصق لمعرفة ما إذا كانت نسبة الدهون عالية (أكثر من 17.5 جم / 100 جم)، أو متوسطة (3.1–17.5 جم / 100 جم) أو منخفضة (3 جم أو أقل / 100 جم).

كيف يؤدي تناول الدهون المشبعة إلى ارتفاع الكوليسترول؟

أشارت جمعية القلب في المملكة المتحدة إلى أن الأبحاث أظهرت أن الدهون المشبعة تتداخل مع المستقبلات الموجودة في خلايا الكبد. وتحتوي خلايا الكبد على مستقبلات البروتين الدهني منخفضة الكثافة التي تلتقط الكوليسترول الزائد عندما يطفو في مجرى الدم.

ويقوم المستقبل بإخراج الكوليسترول من مجرى الدم وينقله إلى الكبد حيث يتم تكسيره وإفرازه لاحقًا من الجسم، وإذا كان هناك الكثير من الدهون المشبعة التي تطفو حولها، فإن هذه المستقبلات تتوقف عن العمل بشكل جيد ولا تستطيع التقاط الكوليسترول مما يؤدي إلى ارتفاع نسبته في الدم، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

    المصدر :
  • الإمارت 24

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