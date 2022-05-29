كيف يمكن أن يساعد الفشار في عملية خسارة الوزن؟

يعتبر الفشار أحد أكثر الأطعمة شعبية في العالم، وصار رفيقًا للأفلام إن كان في المنزل أو في صالات السينما. وبالاضافة الى مذاقه، يعدّ الفشار مصدرًا للعديد من العناصر الغذائية الأساسية أبرزها الألياف.

وللحصول على فوائد الفشار بطريقة صحية وسليمة، يجب تحضيره بالطريقة المناسبة من دون اضافة الدهون والسكر والملح.

وبسبب احتوائه على الألياف، يعنبر الفشار طعامًا مناسبًا جدا للأشخاص الذين يتّبعون حمية غذائية لخسارة الوزن.

فوائد الفشار لخسارة الوزن

يساعد تناول الفشار على إنقاص الوزن؛ إذ إنه غني بالألياف ومنخفض نسبياً في السعرات الحرارية وله كثافة طاقة منخفضة؛ جميعها خصائص غذائية صديقة لخسارة الوزن.

مع 31 سعرة حرارية لكل كوب، يحتوي الفشار المفرقع بالهواء على سعرات حرارية أقل بكثير من العديد من الأطعمة الخفيفة الشائعة.

قارنت إحدى الدراسات الشعور بالامتلاء بعد تناول الفشار ورقائق البطاطس، وبيّنت أن 15 سعرة حرارية من الفشار كانت مشبعة مثل 150 سعرة حرارية من رقائق البطاطس.

بفضل محتواه المنخفض من السعرات الحرارية، وانخفاض كثافة الطاقة، وغناه بالألياف وتعزيزه الشعور بالشبع والامتلاء، قد يساعدك تناول الفشار على تناول سعرات حرارية أقل وفقدان الوزن.

على الرغم من أنه أكثر إشباعاً من العديد من الأطعمة الخفيفة الأخرى، قد يتسبب الإفراط في تناوله بالسمنة.

الفشار غني بالألياف

قد تقلل الألياف الغذائية من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل أمراض القلب والسمنة ومرض السكري من النوع 2.

يمكن أن تساعد الألياف أيضاً على إنقاص الوزن وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

والاستهلاك اليومي الموصى به من الألياف هو 25 غراماً للنساء و38 غراماً للرجال.

100 غرام من الفشار تحتوي على 15 غراماً من الألياف، ما يغطي نسبة جيدة من متطلباتك اليومية من الألياف.

حقائق غذائية عن الفشار

الفشار هو طعام من الحبوب الكاملة، ما يجعله غنياً بشكل طبيعي بالعديد من العناصر الغذائية المهمة. يربط العديد من الدراسات استهلاك الحبوب الكاملة بالفوائد الصحية؛ مثل تقليل الالتهاب وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

ويتضمّن المحتوى الغذائي للفشار المفرقع بالهواء مجموعة من الفيتامينات، لعلّ أهمها: فيتامين بي 1، فيتامين بي 3، فيتامين بي 6، الحديد، المغنيسيوم، الفوسفور، البوتاسيوم، الزنك، النحاس، والمنغنيز.

كما تحتوي الحصة الواحدة من الفشار 100 غرام بإجمالي 387 سعرة حرارية و13 غراماً من البروتين و78 غراماً من الكربوهيدرات و5 غرامات من الدهون. وتحتوي هذه الحصة أيضاً على 15 غراماً من الألياف، وهي نسبة عالية جداً، ما يجعله أحد أفضل مصادر الألياف في العالم.

كما يحتوي الفشار على نسبة عالية من مضادات الأكسدة من مادة البوليفينول التي تساعد على حماية الخلايا من التلف بواسطة الجذور الحرّة.

ويرتبط البوليفينول بالعديد من الفوائد الصحية، من تحسين الدورة الدموية وتعزيز صحة الجهاز الهضمي وتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

هذا وأظهر العديد من الدراسات أيضاً أن مادة البوليفينول قد تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، بما في ذلك سرطان البروستاتا والثدي.