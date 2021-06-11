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كيف يمكن اكتشاف الحمل من خلال الفم؟ طبيبة تكشف

11 - يونيو - 2021
طبيب أسنان

طبيب أسنان

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كشفت طبيبة أسنان عن طريقة بسيطة لاكتشاف الحمل من مجرد النظر إلى فم المرأة الحامل.

واقترحت طبيبة الأسنان أن بالإمكان معرفة ما إذا كانت المرأة حاملاً بمجرد إجراء الفحص، وقالت الدكتورة سخماني في فيديو نشرته على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك إن هناك العديد من الأشياء التي يمكن لطبيب الأسنان الكشف عنها حول صحتك من مجرد النظر إلى فمك.

وأضافت الدكتورة سخماني “قد يكون طبيب أسنانك قادرًا على معرفة أنك حامل. ليس هذا فقط بسبب الغثيان وتآكل المينا، ولكن أيضاً بسبب التهاب اللثة أثناء الحمل الذي يظهر في 30 إلى 50 في المائة من النساء الحوامل. فاللثة تصبح أكثر التهاباً، ورقة وعرضة للنزيف أثناء الحمل”.

ويمكن أن يحدث تآكل المينا إذا كنت تعانين من غثيان الصباح المستمر، وإذا كنت تعانين بالفعل من غثيان الصباح، فمن المحتمل أنك تعرفين بالفعل أنك حامل.

وأعجب أكثر من 75000 شخص بمنشور الدكتورة سخماني، حيث علقت الكثيرات على تجاربهن الخاصة بمشاكل صحة الفم أثناء الحمل. وقالت إحدى المستخدمات إن لثتها نزفت كثيرًا أثناء الحمل، وكان عليها توخي الحذر الشديد أثناء تنظيف أسنانها.

وقالت أخريات إنهن جلسن على كرسي طبيب الأسنان غير مدركات أنهن حوامل حتى سألهن طبيب الأسنان عن دورتهن الشهرية.

وتشمل الأعراض الأكثر شيوعاً للحمل:

الشعور بالمرض
الشعور بالتعب
التهاب الصدر
تكرار التبول
الرغبة الشديدة بتناول أشياء غريبة
كما أن بعض النساء يصبن بتورم أو التهاب اللثة أثناء الحمل ويصبحن عرضة للنزيف، حيث أن التغيرات الهرمونية أثناء الحمل يمكن أن تجعل اللثة أكثر عرضة للبلاك، مما يؤدي إلى التهاب ونزيف، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

    المصدر :
  • الإمارت 24

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