لأكياس الشاي المستعملة فوائد مذهلة.. فلا ترميها

دفي زمن الشح الإقتصادي لا بد لك من أن تستفيد من قراءة هذا التقرير.

فيما يعتقد كثيرون أن لا قيمة لأكياس الشاي بعد استعمالها، الا أن فيما يلي غير ذلك.

فيعد الشاي من المشروبات التي يصعب الاستغناء عنها، فهو أساسي في وجبة الفطور بالنسبة للكثيرين، بينما يفضل البعض تناوله بعد وجبة الغذاء أو مساء.

ورغم اختلاف الموعد المفضل لتناوله، إلا أنه كل ما عليك معرفته هو أن لأكياس الشاي المستعملة فوائد غير متوقعة. لذا إياك أن ترميها!

فإذا تم دفنها داخل حديقة منزلك، يمكن لهذه الأكياس أن يكون لها فوائد كثيرة، بحسب تقرير لموقع “تيبس آند تريكس”.

وأوضح التقرير أنه بعد معرفة ذلك سيحرص غالبية الناس على الاستفادة منها، لافتاً إلى أن دفن أكياس الشاي المستعملة في التربة يكون له آثار إيجابية تزيد من كفاءتها في الزراعة، خاصة إذا كانت بعض الشتلات لا تنبت بها.

كما تمثل مكونات الشاي المستعملة مصدر تغذية إضافي للنباتات لأن مكوناتها تجعل تأثيرها يشبه تأثير الأسمدة الطبيعية للأرض.

كذلك تساهم ألياف نباتات “الأباكا”، التي يتم صناعة أكياس الشاي منها، في توفير بيئة صحية للنباتات عندما تتحلل في التربة المحيطة بها.

فيما تساهم رائحة مكونات أكياس الشاي المستعملة عندما تختلط بالتربة في إبعاد الكائنات الضارة للنبات.

فوائد الشاي الأخضر

الشاي الأخضر يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، والتي من أهمها: فيتامينات المجموعة ب، وحمض الفوليك، والمنغنيز، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم والكافيين والعديد من مضادات الأكسدة.

هذه التركية المفيدة للشاي أخضر هي ما جعلته مفيد جدًا، إذا تمثلت فوائده في الآتي:

من جهة أخرى، للشاي الأخضر فوائد كثيرة للجسم ومنها:

1. حماية الجلد من التصبغات والتجاعيد

مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الشاي الأخضر جعلته مُساهم جيد في حماية الجلد من تأثيرات أشعة الشمس، وذلك عبر تحييد الجذور الحرة التي تنتجها الشمس مما يُسبب شيخوخة الجلد.

2. المساهمة في خفض الوزن

من فوائد الشاي الأخضر أنه قد يزيد من معدل التمثيل الغذائي في الجسم، وبالتالي يساعد في خسارة الوزن.

العوامل المسؤولة عن زيادة عملية التمثيل الغذائي في الشاي الأخضر هي على الأرجح مادة الكافيين ومادة البوليفينول الموجودة في أوراق الشاي.

3. الحد من ارتفاع ضغط الدم

وُجد أن الشاي قد يوفر الحماية ضد تطور ارتفاع ضغط الدم، إذ إن مكونات الشاي الأخضر وخاصةً البوتاسيوم يُساهم في تحسين مرونة الأوعية الدموية ويجعلها تضخ الدم بشكلٍ أفضل.

كما أن الشاي الأخضر قد يُساهم في خفض الكوليسترول الضار في الجسم، وهذا يحد من الإصابة بأمراض القلب.

4. تعزيز صحة الأسنان

وُجد أن شرب كوب واحد من الشاي الأخضر يوميًا قد يحافظ على صحة الأسنان، وقد يمنع أمراض اللثة التي تُسبب فقدان الأسنان في سن الشيخوخة.

تجدر الإشارة إلى أنه ينخفض لدى الأشخاص الذين شربوا ما لا يقل عن كوب واحد من الشاي الأخضر يوميًا خطر فقدان 19% من أسنانهم مقارنةً بالذين لم يشربوا الشاي الأخضر كل يوم.

5. تحسين الذاكرة

من فوائد الشاي الأخضر أنه قد يُساهم في تحسين الذاكرة، وهذا بسبب محتواه من مضادات الأكسدة والأحماض الأمينية التي تعمل على إرخاء العضلات وزيادة الشعور بالهدوء، وتحفيز نشاط الدماغ وتحسين الذاكرة.

6. المساهمة في تقليل احتمالية الإصابة نزلات البرد والأنفلونزا

وُجد أن في الشاي الأخضر مستويات عالية من المواد المضادة للأكسدة التي قد تُساهم في تعزيز نظام المناعة، وهذا قد يُقلل من خطر نزلات البرد أو الإنفلونزا بنسبة 23% ويقلل من مدة المرض بنسبة 36%.

كما أن البوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر قد تُساهم في الحد من تكاثر فيروس الإنفلونزا.

7. المساهمة في تقليل خطر الإصابة بالسرطان

من أبرز فوائد الشاي الأخضر المنتشرة أنه قد يحد من احتمالية الإصابة بأنواع السرطانات، وذلك بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة.

الجدير بالذكر أن هذه الفائدة قد الدراسة إلى يومنا هذا، فيوجد العديد من الدراسات في ما يخص الأمر لكنها متناقضة.