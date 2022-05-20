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لأمعاء سليمة.. تناولوا هذا النوع من الفواكه!

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 20 - مايو - 2022 9:11 مساءً
فواكه

فواكه

eat this not that
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تعتبر الأمعاء السليمة مدخلًا لحياة صحية ومريحة، نظرًا للدور الذي تلعبه في أجسامنا وتأثيرها على مختلف الأجهزة والأعضاء. ومن المشاكل التي يمكن أن يواجهها الشخص هي الإمساك.

والإمساك هو أحد أكثر المشاكل شيوعًا وانتشارًا، لا سيما في فصل الصيف حيث تؤدي الحرارة المرتفعة الى جفاف الجسم. ويساعد استهلاك الأطعمة الغنية بالألياف الى تليين الأمعاء، ويساعد في تعزيز حركتها.

ومن المعروف أنّ الخضار والفواكه والحبوب والبقوليات هي من أهم مصادر الألياف، التي تعدّ أساسية لأمعاء سليمة وجهاز هضمي أقوى.

في هذا الاطار، أشار موقع Eat this not that الى أنّ الإجاص هو فاكهة من المهم تناولها اذا كان الشخص يعاني من الامساك. فالإجاص هو من الأطعمة النباتية عالية الألياف، اذ تزوّد حبة واحدة منه الجسم بـ 6 غرامات من الألياف، نسبة كبيرة منها هي من الألياف غير القابلة للذوبان.

ويُعرف هذا النوع من الألياف بقدرته على تليين الأمعاء. كما يعمل كمطرّي لإراحة حلقات الامساك. والألياف غير القابلة للذوبان وافرة في قشرة الإجاص بشكل خاص.

هناك أنواع عدة ومختلفة من الإجاص، وكلها تحتوي على نسب مماثلة من الألياف، وبالاضافة الى محتواها من الألياف، تحتوي فاكهة الاجاص على مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي تعرف بالفلافونويد.

ووفقًا لتقرير نُشر في إحدى المجلات الصحية، فإن مضاد الفلافونويد يساهم في تخفيف الالتهابات في الجسم، ويخفف خطر الاصابة بالأمراض المزمنة.

الفاكهة اللذيذة غنية أيضًا بالفيتامين C الذي يعتبر، على غرار فيتامين A، مفيدًا جدًّا لصحة البشرة وفقًا لدراسة في جامعة في نيوزيلندا.

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