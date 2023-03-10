لأوّل مرّة.. تأكيد أوّل حالة وفاة مرتبطة مباشرة بالتطعيم ضدّ "كورونا"

أكد مسؤولون من وزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان لأول مرة، حالة وفاة مرتبطة مباشرة بالتطعيم ضد فيروس “كورونا”.

وأفادت بذلك وكالة Kyodo اليابانية، اليوم الجمعة، حيث أشارت الحكومة اليابانية، للمرة الأولى، أنّه لا يمكن استبعاد وجود علاقة سببية بين التطعيم والوفاة، ولم يتم تحديد التفاصيل الدقيقة للمريض ولا نوع اللقاح بعد، سوى أنّ المريض كان امرأة في سن 42 عامًا.

فيما كانت الحكومة تؤكد طوال الوقت بشكل خاص أن مثل هذا الاتصال بين التطعيم والوفاة مستبعد تمامًا.

هذا وقد تم تسجيل ما لا يقل عن ألفي حالة وفاة في اليابان خلال السنوات الأخيرة، من المرضى الذين تم تطعيمهم بلقاح فيروس كورونا، إلا أنّه لم يتم إثبات وجود صلة مباشرة بين الوفيات والتطعيم.