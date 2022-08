لإبطاء الشيخوخة.. أدخلوا هذه العصائر الى نظامكم الغذائي

يمكن أن يكون شرب العصير طريقة سهلة لإمدادك ببعض العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك والتي قد لا تحصل عليها بشكل يومي.

ومقابل بعض مشروبات العصير التي يتم شراؤها من المتجر وتحتوي على مستويات عالية من السكر المضاف، يمكنك العثور على الكثير من العصير الطازج الطبيعي 100% بدون أي إضافات لمساعدتك على البقاء بصحة جيدة.

وبشكل أكثر تحديدا، يمكن لأنواع معينة من العصير أن تبطئ عملية الشيخوخة وتساعد جسمك في مواجهة التغيرات المرتبطة بالعمر، بحسب موقع Eat This, Not That.

1.عصير الرمان

يعج الرمان بمضادات الأكسدة، مثل مادة البوليفينول، التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب ومحاربة السرطان وخفض مستويات ضغط الدم.

علاوة على هذه الفوائد، من المعروف أيضا أن الرمان له تأثير فريد على خلايا الجسم التي تعاني من الشيخوخة.

بعد سن الخمسين، تبدأ خلاياك في النضال من أجل إعادة تدوير الميتوكوندريا، مما يؤثر بشكل مباشر على قوة عضلاتك.

والميتوكوندريا هي أجزاء مهمَة من الخلايا، تأخذ المواد الغذائية و تصنع الطاقة التي يمكن أن تستخدمها باقي الخلية.

إذا كان جسمك غير قادر على إعادة تدوير الميتوكوندريا بالسرعة الكافية، فقد تتراكم وتزيد من خطر إصابتك بأمراض خطيرة مثل باركنسون.

يحتوي الرمان على جزيء يحوله ميكروبيوم الأمعاء إلى شيء يسمى urolithin A، وهو مركب يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة عملية الميتوكوندريا.

2.عصير الجزر

يحتوي الجزر على العديد من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تفيد صحتك مع تقدمك في العمر. على سبيل المثال، الجزر غني بمادة اللوتين، والتي تساعد في تحسين صحة العين والدماغ.

الجزر غني بمضاد أكسدة آخر يسمى بيتا كاروتين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن لجسمك استخدامها بالفعل لتحويلها إلى فيتامين A.

وجدت دراسة نشرت في مجلة علم الأوبئة والوقاية من السرطان أن بيتا كاروتين قد يكون لديه القدرة على المساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، بما في ذلك سرطان البروستاتا.

3. عصير البنجر (الشمندر)

يعد عصير الشمندر مشروبا قويا للمساعدة في إبطاء عملية الشيخوخة. وجدت دراسة نشرتها مجلة Redox Biology العلمية أن أولئك الذين شربوا عصير البنجر لديهم مستويات أكثر بروزا من نوع معين من البكتيريا التي تساعد في الصحة الإدراكية والأوعية الدموية من المشاركين الذين تناولوا مشروبا وهميا.

أظهر هؤلاء المشاركون أيضا انخفاضًا في مستويات ضغط الدم بعد شرب عصير البنجر.

ترجع هذه النتائج إلى التركيز العالي للنترات الموجودة في البنجر، والتي تساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية مع تحسين الوظيفة الإدراكية مع تقدمك في العمر.



4. عصير الجريب فروت

يحتوي الجريب فروت على مركب يسمى الليكوبين (الموجود أيضا في الطماطم والبطيخ) له فوائد صحية عديدة وقد وجد أنه يحسن مظهر بشرتك، ويساعد على إبطاء الشيخوخة.

وجدت الأبحاث المنشورة في Food Science & Nutrition أن اللايكوبين له تأثيرات “مجددة” على جلد المشاركين في منتصف العمر في الدراسة.

خلصت دراسة أخرى نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية إلى أن اللايكوبين يمكن أن يخفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (الضار) ويرفع مستويات الكوليسترول “الجيد” أيضا، وهي عوامل مهمة في دعم صحة القلب، وهو أمر أساسي مع تقدمك في العمر لأن أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الأول للوفاة في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال.

5. عصير عشبة القمح

لنكن صادقين، عصير عشبة القمح مذاقه سيء ​​للغاية. لكن الفوائد الصحية وخصائص مكافحة الشيخوخة تستحق أن نتناوله.

يحتوي عصير عشبة القمح على نسبة عالية جدا من الكلوروفيل، وهو المركب الذي يجعل العديد من النباتات خضراء.

عند تناوله، وجد أن للكلوروفيل خصائص قوية مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض وتحسين الصحة العامة لدى كبار السن.