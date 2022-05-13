لإبطاء شيخوخة البشرة.. اتّبعوا هذه العادات الصباحية!

تعتبر الشيخوخة جزءًا محتومًا لا مفر منه في حياة الانسان. لكن عند الحديث عن البشرة، هناك الكثير من الخطوات التي يمكن اللجوء اليها لتجنب تلك التجاعيد، والحفاظ على النضارة والشباب. كل ذلك يبدأ من النظام الغذائي. وفيما يساعد الاستثمار في منتجات العناية بالبشرة ذات المحتوى المغذّي على الحفاظ على صحة البشرة،إنّ تناول الأطعمة الصحيحة يمكنه أن يساهم في إبقاء البشرة نضرة أيضًا.

وقد أظهرت عدة أبحاث أنّ عناصر غذائية معينة في النظام الغذائي تستطيع أن تجدّد خلايا البشرة، وتخفّف التجاعيد، وتحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية. ومن بين هذه العناصر: فيتامين C، الاوميغا ٣ وفيتامين D.

ونستعرض في السطور التالية بعضًا من العادات الصباحية التي ينصح بها الخبراء، لبشرة نضرة ومشرقة

ابدأوا يومكم بكوب كبير من الماء

قبل أن تسكبوا قهوتكم الصباحية لإمداد أجسامكم بجرعة من الطاقة، تناولوا كوبًا من الماء. اذ إن ابقاء الجسم رطبًا لديه تأثير هائل على مظهر البشرة.

فالماء لا يساعد على التخلص من السموم من الجسم وحسب، بل هو يساعد أيضا على دعم مرونة البشرة. فمع التقدم في العمر، تبدأ البشرة بالضعف والتجعّد بسبب خسارتها المرونة.

وفيما لا يتمكن كثيرون من شرب كوب كامل من الماء في الصباح، يقترح الخبراء إضافة بعض الليمون لتعزيز النكهة.

أضيفوا الأفوكادو

احرصوا على اضافة قطع من الأفوكادو على فطوركم. اذ ان هذه الفاكهة مخزّنة بالأحماض الدهنية الاوميغا ٣، التي تساعد في حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة. كما بإمكان هذه الأحماض الدهنية أن تخفف الالتهابات وتزيد ترطيب البشرة.

وتعد أشعة الشمس إحدى أهم الاسباب وراء شيخوخة البشرة، وأثبتت الدراسات أنّ تناول الاوميغا ٣ يمكنه ان يخفف حساسية البشرة من الاشعاعات فوق البنفسجية.

بالاضافة الى ذلك، أظهرت الأبحاث أنّ استهلاك الاحماض الدهنية قد يخفف خطر الاصابة بسرطان الجلد.

أكثروا من الفواكه

إنّ اضافة الفواكه الى فطوركم هي واحدة من الطرق الذكية لدعم صحة البشرة مع التقدم في العمر. لماذا؟ الفواكه مصدر أساسي للمواد المضادة للأكسدة التي تلعب دورًا في تخفيف الالتهابات وحماية البشرة من أشعة الشمس.

كذلك، الفواكه عالية المحتوى من الفيتامين c كالحمضيات والفراولة والكيوي والمانغو وغيرها.. وربط الباحثون المستويات العالية من الفيتامين C بتخفيف علامات شيخوخة البشرة.

كما يمكن لهذا الفيتامين أن يحفز انتاج الكولاجين في الجسم، وبالتالي المساعدة في الحفاظ على مرونة البشرة مع التقدم في السن.

فكّروا بالشوفان

ينصح خبراء التغذية باستهلال النهار بوعاء من الشوفان،اذ تحتوي هذه الوجبة من الحبوب الكاملة على “البيتا غلوكان”، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تحفّز شفاء البشرة بينما تساعد على إبطاء عملية شيخوخة البشرة.

في هذا السياق، وجدت احدى الدراسات المنشورة عام ٢٠١٤ أنّ البيتا غلوكان تزوّد البشرة بخصائص متجددة، منها تجديد الخلايا المنتجة للكولاجين، ومحاربة التجاعيد وتقوية حاجز الجلد لتجنب الآثار البيئية.

البيض خيار ممتاز

يحتوي البيض على نسبة من البروتين عالي الجودة، بالاضافة الى الفيتامين D، الذي يلعب دورا اساسيا في دعم صحة البشرة.

اذ يستطيع هذا الفيتامين الحماية من خطر أشعة الشمس، وبالتالي تقليل ظهور التجاعيد.

في الواقع، أظهرت إحدى الدراسات أن الاشخاص الذين لديهم مستويات أقل من الفيتامين د كانوا ” أكبر بيولوجيا” من اولئك الذين يملكون مستويات طبيعية منه.