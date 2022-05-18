لإبقاء دماغك قويًا.. ابتعد عن هذه العادة الغذائية فورًا!

هناك عدد كبير من العوامل في اساليب الحياة التي تلعب دورًا رئيسيا في التأثير على صحة الدماغ.

الحياة الاجتماعية،النوم، التمارين الرياضية، والغذاء هي بعض من الركائز التي قد تبقي دماغك بحال صحية وقوية.

وعند الحديث عن الغذاء، لا شك أن هناك أطعمة معينة معروفة في قدرتها على تحسين صحة الدماغ، كتلك الغنية بالأوميغا ٣،والفواكه، والخضار، والأصناف الغنية بمضادات الأكسدة.

وفيما تعتبر هذه الأطعمة صديقة لصحة الدماغ، هناك عادة مرتبطة بالأكل عليك تجنبها لإبقاء دماغك قويًا: “استهلاك كميات كبيرة من السكر المكرّر”.

في البداية، من المهم أن نفرّق بين السكر الموجود طبيعيًا في الأطعمة كالحليب والفواكه، وبين السكر المعالج المضاف الى الأطعمة والمشروبات.

وعند الحديث عن السكر المكرر، فكّر بما تستخدم في الطبخ، بما تضيفه الى قهوتك، نوع السكر الموجود في المشروبات الغازية والعصائر، والحلويات وغيرها.

وتقدّر لجنة القلب الأميركية أن البالغين يستهلكون حوالي ٧٧ غرامًا من السكر في اليوم. فيما يُنصَح أن تستهلك النساء أقل من ٢٥ غرامُا يوميًا، وألّا يستهلك الرجال أكثر من ٣٦ غرامًا في اليوم.

انّ نظامًا غذائيًا عالي المحتوى من السكر المكرر يساهم في زيادة احتمال الاصابة بالنوع الثاني من السكري، ويشير الباحثون الى أنّ السكري يزيد خطر الاصابة بمرض الألزهايمر.

في هذا السياق، وجدت دراسة أخرى رابطًا بين مستويات السكر في الدم ومرض الخرف، حيث المستويات العالية من السكر (مع أو بدون مرض السكري) مرتبطة بزيادة خطر الاصابة بأمراض الخرف.

وبينما تلعب العوامل الوراثية-الجينية دورًا في صحة الدماغ، وزيادة خطر الاصابة بأمراض الذاكرة، تشير الأبحاث الحالية الى أنّ خيارات الأكل والشرب لديها تأثير أيضًا.

في الواقع، أظهرت دراسة أجريت على الفئران أنّ نظامًا غذائيًا غنيًا بالسكر قد يزيد نسبة الالتهابات في الدماغ، ما يؤدي بدوره الى ذاكرة ضعيفة.

ان كمية معتدلة من السكر لن تؤثر سلبًا على الصحة، وان لاحظت أنك اتستهلك مصادر مضاعفة من السكر يوميا، حاول أن تقلل حتى تصل الى الكمية الموصى بها.

يمكنك استبدال المشروبات الغازية العادية بمياه غازية غير محلاة. واستخدام بدائل السكر العادي. واستبدال الحلويات بالفواكه. كما يمكنك أن تزيد نسبة البروتين والألياف التي تمنحك شعورًا بالشبع والرضى.