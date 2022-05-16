لإنقاص الوزن.. الشاي الأخضر أم القهوة الخضراء؟

في حين أنه لا توجد طريقة واحدة تناسب الجميع في إنقاص الوزن، إلا أن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك في رحلتك إلى إنقاص الوزن.

تم وصف القهوة الخضراء والشاي الأخضر كأحد أفضل الأطعمة التي يجب تناولها عندما تحاول إنقاص الوزن، بالطبع، فوائد احتساء الشاي الأخضر الساخن عديدة ولكن أي من هذه المشروبات القوية هو أكثر فائدة للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن؟

الشاي الأخضر لنفسه مكانة في عالم إنقاص الوزن واللياقة البدنية، له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، مما يجعله الأكثر جاذبية وأفضل مشروب لإنقاص الوزن، ومع ذلك ، في مؤخراً استحوذ مشروب آخر على عالم اللياقة البدنية باعتباره أحد المكونات الصحية لفقدان الوزن، وهو القهوة الخضراء، كما أنه يساعد في علاج مرض السكري وأمراض القلب وفقا لتقرير موقع ” healthsite”.

كيف تساعد القهوة الخضراء في إنقاص الوزن؟

حبوب البن الخضراء هي تلك التي لم يتم تحميصها بعد يحتوي على حمض الكلوروجينيك CGA، والذي يطلقه الفول عندما يتم تحميصه، يساعد CGA الجسم في التعامل مع مستوى السكر في الدم ويحافظ أيضًا على معدل الأيض تحت السيطرة.

نظرًا لأن حبوب البن هذه لا يتم تحميصها، فإنها تحتوي على مستويات أعلى بكثير من CGA مقارنة بأشكال القهوة الأخرى، يساعد CGA أيضًا في حرق الدهون بشكل أسرع.

تناول القهوة الخضراء يفعل لك ما يلي:

كيف يساعد الشاي الأخضر في إنقاص الوزن؟

الشاي الأخضر يحتوي على كمية أقل من الكافيين ومليء بالمركبات المعززة للصحة، وفقًا للدراسات ، يمكن أن يساعدك شرب الشاي الأخضر على إنقاص الوزن وتقليل خطر الإصابة بعدة أمراض ، بما في ذلك مرض السكري والسرطان وأمراض القلب الأخرى. كما أن تناول الشاي الأخضر يحفز الجهاز العصبي ويساعد في زيادة معدل التمثيل الغذائي في الجسم . يساعد المستوى العالي من مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر جسمك أيضًا على اكتساب الطاقة ويساعد عقلك على أداء أفضل.

باختصار ، يمكن أن يساعد استهلاك الشاي الأخضر بالطرق التالية:

إنه غني جدًا بمضادات الأكسدة وبالتالي يساعد في منع شيخوخة الجلد المبكرة.

يساعد في تكسير الدهون في الجسم ويزيد الطاقة في الجسم.

كما أنه يحسن الوضوح الذهني واليقظة.

كما أن خصائص الشاي الأخضر تخفض ضغط الدم.

القهوة الخضراء مقابل الشاي الأخضر

يتمتع كل من الشاي الأخضر والقهوة الخضراء ببعض الفوائد الصحية الاستثنائية التى تحسن صحتك من الداخل، وتطرد السموم، وتساعد على حرق الدهون ، وتحمي بشرتك من الشيخوخة.

ومع ذلك، فقد أظهرت بعض الدراسات الحديثة أن القهوة الخضراء أكثر فاعلية في إنقاص الوزن لأنها تبدأ في إظهار النتائج بشكل أسرع، لكن لا تنس أنه حتى كوب من الشاي الأخضر يمكن أن يساعدك في رحلة إنقاص الوزن، ولا تنس أيضًا أن هذين المشروبين ليسا إكسير سحري، يمكن أن يظهر استهلاك الشاي الأخضر أو ​​القهوة الخضراء نتائج واضحة فقط عند اتباع نظام غذائي سليم ونظام تمارين رياضية.