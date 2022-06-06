لإنقاص الوزن.. اليكم هذه المشروبات الـ 4

يمكن أن تكون مشروبات التخلص من السموم مفيدة للغاية في عملية إنقاص الوزن، وهذا يرجع إلى حقيقة أن مشروبات الديتوكس تساعد في الهضم السليم، والجهاز الهضمي الصحي ضروري لفقدان الوزن.

تساعد مشروبات التخلص من السموم أيضاً في إزالة السموم من الجسم وتعزز عملية التمثيل الغذائي بشكل كبير، كما تعمل على تنظيف نظامك حتى لو لم تتبع نظاماً غذائياً صارماً وتناولت طعاماً خفيفاً وصحياً فقط.

ووفقاً لما ذكره موقع “timesofindia”، هناك 4 مشروبات للتخلص من السموم لإنقاص الوزن.

ماء القرفة بالعسل:

يمكن أن يساعدك العسل على حرق المزيد من السعرات الحرارية خلال الساعات الأولى من النوم عن طريق تناوله قبل النوم مباشرة، وتوجد الفيتامينات الأساسية والمعادن والدهون الصحية في هذا المكون.

يحتوي العسل على هرمونات أساسية تساعدك على إنقاص الوزن عن طريق قمع الشهية القرفة، من ناحية أخرى، تساعد في فقدان الدهون الحشوية ولها خصائص مضادة للطفيليات، مما يجعلها واحدة من أصح التوابل في العالم.

عصير برتقال وجزر:

البرتقال والجزر كلاهما غني بفيتامين سي ومنخفض في السعرات الحرارية، مما يجعله مثالياً لتناول مشروب، وعندما تجمع بين الاثنين، تحصل على مشروب حلو منعش يساعدك على التخلص من السموم بينما يروي عطشك أيضاً.

مشروب الحلبة:

تحتوي الحلبة على نسبة عالية من الحديد والمغنيسيوم والمنجنيز والنحاس وفيتامين B6 والبروتين والألياف الغذائية، من بين الفيتامينات والمعادن الأخرى.

كما أن لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، ووجود الصابونين والألياف في الحلبة مسؤول عن معظم فوائده الصحية، ما عليك سوى نقع بذور الحلبة طوال الليل وشرب الماء أول شيء في الصباح على معدة فارغة.

نجيل الهند:

إن خصائص تبريد نجيل الهند كثيرة ومتعددة، عن طريق غلي جذور نجيل الهند في الماء، من السهل صنعها وبعد تصفية الماء، اشربه مرة واحدة يومياً.

يعتبر ماء الديتوكس مفيداً لفقدان الوزن وتهدئة الأعصاب وعلاج الأرق، كما أنه مفيد للبشرة والكبد، وطريقة أخرى لاستخدام جذور نجيل الهند هي من خلال الزيوت الأساسية المستخرجة منها.