لإنقاص وزنك.. إليك هذه الوصفة السحرية

يكمن سر الوزن الصحي في تناول غذاء متوازن والالتزام بعادات صحية في الأكل وممارسة الرياضة، ولا توجد خلطة سحرية أو معجزة تغنيك عن النظام الغذائي الصحي.

وقد يساعد خليط من الثوم والعسل على إنقاص الوزن، فكيف ذلك؟ وما هي خصائص التخسيس التي يتميز بها الثوم والعسل وفقا للعلماء؟

وفقا لمجلة “ماري فرنس” (Marie France) الفرنسية فإن الثوم مهم للتخلص من الوزن الزائد، إذ يحتوي على مكونات مفيدة جدا لفقدان الوزن، وخاصة مركبات “الفلافونويد” (Flavonoid)، وطالما أثبت العلم أن هذه المكونات تساهم بشكل كبير في إنقاص الوزن.

ويشير باحثون إلى أن الثوم يساعد في تقليل تراكم الدهون في الجسم ويحارب زيادة الوزن، وقد أظهرت دراسة حديثة -أجريت على مدى 8 أسابيع وشملت أشخاصا يعانون من “السمنة”- أن أولئك الذين تناولوا المكملات الغذائية التي تحتوي على الثوم لاحظوا تغيرات كبيرة في وزنهم، مقارنة بمن لم يتناولوها.

أما بالنسبة للعسل فوجدت دراسة أجريت على 55 بالغا يعانون من زيادة الوزن أن تناول 70 غراما من العسل يوميا لمدة 30 يوما أدى إلى انخفاض بنسبة 1.3% في وزن الجسم وانخفاض بنسبة 1.1% في الدهون بالجزء العلوي من الجسم.

الطريقة الصحيحية لاستخدامه

– يوصى بتناول ملعقة واحدة يوميا، كما يمكنك أيضا مزجه مع الشاي أو تخفيفه بمشروبات أخرى.

– يمكن للبعض استخدام هذا الخليط في الأطباق المالحة، ودمجه مثلا في صلصات السلطة أو تتبيلات اللحوم وما إلى ذلك.

– وقد شدّدت المجلة على أن هذا الخليط من العسل والثوم يتمتع بفترة صلاحية محددة؛ لذلك يجب استهلاكه في غضون شهر واحد من إعداده.