لاستكشاف آثار العزلة طويلة الأجل ... احتجاز 15 شخصاً في كهف لمدة 40 يوماً

هل توافق على العيش في كهف لمدة 40 يوماً ، محاطاً بغرباء وبدون إمكانية الوصول إلى الهاتف أو الساعة أو الضوء الطبيعي، فقط من أجل العلم؟

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

وافق 15 شخصاً على فعل ذلك من خلال تجربة هي الأولى من نوعها في العالم، وذلك من أجل استكشاف الآثار المترتبة على جسم الإنسان من جراء العزلة على المدى الطويل مع عدم الحصول على أي فكرة عن الوقت، والتي يمكن أن تؤثر على الجسم البشري.

تتراوح أعمار المتطوعين الفرنسيين ، الذين لا يتم تعويضهم عن مشاركتهم ، من 27 إلى 50 عاماً ، ومن بينهم عالم أحياء وصائغ ومعلم رياضيات.

تم عزل الفريق في كهف لومبريفيس في أرييج ، وكان لديهم أربعة أطنان من الإمدادات للعيش عليها، إلى جانب المياه من الكهف ودينامو تحركه دواسة لتزويدهم بالكهرباء.

استلهم قائد البعثة كريستيان كلوت ، وهو أحد المشاركين ، إجراء الاختبار بعد رؤية كيف أحضرت جائحة كوفيد-19 العزلة إلى حياتنا.

ومع ذلك ، تلقى المستكشف بعض الانتقادات في الصحافة الفرنسية لأنه يعطي نفسه لقب “الباحث” في حين عدم تلقيه لأي تدريب علمي رسمي.

بدأت تجربة “Deep Time” في الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي يوم الأحد ، 14 مارس، وإذا سارت الأمور بحسب الخطة ، فسوف تختتم في 22 أبريل.

يمكن أن تكون نتائج المشروع ذات صلة بالبعثات الفضائية المستقبلية ، وأطقم الغواصات ، وفرق المناجم وغيرها من البيئات حيث يكون الناس محاصرين لفترات طويلة.

تسير Deep time على خطى الجيولوجي الفرنسي ميشيل سيفري ، الذي قضى عدة فترات طويلة تحت الأرض ، بما في ذلك فترة ستة أشهر في عام 1972.

وقد وجد أن الدورة اليومية للجسم البشري يمكن أن تختلف في المدة عندما لا يتم ربطها بمحفزات الضوء الطبيعي.

وقال الفريق على موقعه على الويب: “إن إضاعة الوقت هو أكبر أنواع الارتباك على الإطلاق ، وهذا هو الجانب الذي تريد مهمة Deep Time فهمه بشكل أفضل”.

“خلال أحداث معينة ، يتم تغيير تصورنا للوقت، يبدو أنه يمر ببطء شديد أو بسرعة كبيرة ، ولا علاقة له بواقع كل ثانية عابرة”.

“ماذا يحدث حينها؟ كيف يمكننا العثور على الشعور بالوقت؟ ما هي الروابط بين الوقت المعرفي والبيولوجي ، بين الدماغ والخلايا الوراثية؟”

“ما هي العلاقة بين الوقت المتصور والوقت المعياري ،الذي تزودنا به ساعاتنا؟ كيف يرى دماغنا الوقت؟”.

للإجابة على هذه الأسئلة ، قال قادة المشروع أنه سيتم مراقبة المشاركين الخمسة عشر من قبل فريق من العلماء على السطح باستخدام البيانات التي تم جمعها بواسطة مجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار.

وقال أحد المشاركين يدعى أرنو بوريل البالغ من العمر 29 عاماً لOddity Central أنه وافق على المشاركة في هذه التجربة غير العادية من أجل ” تذوق هذه الحياة الخالدة ، وهو أمر مستحيل في الخارج مع أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة التي تذكرنا باستمرار بمواعيدنا والتزاماتنا.”

ومع ذلك، أضاف عالم الأحياء، أنّ قضاء ما يقرب من ستة أسابيع وهو محصور في كهف مع 14 من الغرباء لن يكون سهلاً وأنه يشعر أن التواصل سيكون المفتاح لضمان مرور الوقت معاً على نحو سلس.

في لومبريفيس، وهو أكبر كهف في أوروبا من حيث الحجم، سيضطر الفريق إلى التكيف مع درجة حرارة ثابتة 54°F (12°C) ونسبة رطوبة 95 في المائة.

في الكهف، ” تم تركيب ثلاث مساحات معيشة منفصلة ، واحدة للنوم، واحدة للعيش وواحدة لإجراء دراسات حول تضاريس المكان ، وخاصة النباتات والحيوانات” ، قال السيد كلوت لـ Le Parisian.

وقد تم تمويل التجربة من قبل ما مجموعه 1.2 مليون €(1 مليون£) من مصادر التمويل العامة والخاصة على حد سواء.

يقول عالم الأعصاب إيتيان كوشلين من Ecole Normale Supérieure في باريس للموقع الإخباري البلجيكي 7sur7: “هذه التجربة هي الأولى في العالم”.

وأضاف: “حتى الآن، ركزت جميع المهام من هذا النوع على دراسة الإيقاعات الفسيولوجية للجسم ، ولكن لم تركز أبداً على تأثير هذا النوع من التمزق الزمني على الوظائف المعرفية والعاطفية للإنسان”.