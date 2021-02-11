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لا تتجاهلها.. أعراض تنذر بسرطان الفم والحلق

منذ 3 ساعات
أسباب عديدة تؤدي لحدوث التهاب الحلق

أسباب عديدة تؤدي لحدوث التهاب الحلق

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يعاني الكثيرون من التهاب الحلق الذي يعد أكثر الأعراض انتشارا في جميع المواسم، خاصة في موسم الرياح الموسمية وفصل الشتاء ، ولكن متى يكون التهاب الحلق مؤشرا لمرض السرطان ؟

حذرت الغرفة الاتحادية لأطباء الأسنان من أن التغيرات اللونية البيضاء والحمراء بالغشاء المخاطي للفم تنذر بالإصابة بسرطان الفم والحلق.

وأضافت الغرفة أن أية تورمات أو تقرحات أو زوائد في الفم أو الفك أو اللسان أو الشفاه يجب أن تدق ناقوس الخطر، شأنها في ذلك شأن صعوبات البلع والمضغ والتنفس والتحدث وزيادة إفرازات اللعاب والرائحة الكريهة للفم والنزيف غير المبرر والإحساس بوجود جسم غريب في الحلق وبحة الصوت.

وأردفت الغرفة أن أبرز عوامل الخطورة المؤدية للإصابة بسرطان الفم والحلق تتمثل في التدخين وشرب الخمر، مشيرة إلى أنه كلما تم تشخيص المرض مبكرا، ارتفعت فرص نجاح العلاج.

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