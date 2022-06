لا تتجاهلها.. عادات يومية تؤدي إلى زيادة الوزن

توجد عدّة أسباب يُتوقّع ارتباطها بالسمنة، ومن أبرز الأسباب التي ربما يغفل عنها البعض عدم انتظام ساعات النوم، حسبما يقول موقع “ويب ميد”، الذي أوضح أن النوم الكثير أو النوم لأقل من 5 ساعات كل ليلة يجعلك عرضة لزيادة الوزن.

ورغم التأثير المباشر لاضطرابات النوم على زيادة الوزن، إلا أن هناك أسبابا أخرى أوردها التقرير، تؤدي إلى زيادة الوزن.

عدم شرب كميات كافية من الماء

يحتاج الجسم إلى ما بين 2 إلى 6 أكواب ماء يوميا لمساعدته في فقد الوزن الزائد.

الانتظار لفترات طويلة قبل تناول الطعام

يجب عليك أن تنظم مواعيد الوجبات وعدم الانتظار لفترات طويلة قبل تناول أي وجبة لأن ذلك يؤدي إلى اكتساب الجسم مزيدا من الوزن.

تناول الوجبات السريعة

يكره البعض الطبخ ويعتادون على تناول وجباتهم اليومية في الخارج وهو ما يساهم في اكتسابهم مزيدا من الوزن.

الجلوس لفترات طويلة يوميا

إذا كان عملك يقتضي منك الجلوس لفترات طويلة كل يوم، فيجب عليك إيجاد وسيلة أخرى لممارسة الرياضة يوميا، لأن كثرة الجلوس تؤدي إلى اكتساب المزيد من الوزن.

تناول المشروبات الكحولية

يؤدي الإكثار من تناول المشروبات الكحولية إلى اكتساب المزيد من الوزن خاصة عندما يعتاد الشخص على ذلك بصورة يومية.

المشاكل النفسية

يمكن للمشاكل النفسية أن تساهم في زيادة الوزن خاصة إذا ارتبطت بزيادة الرغبة في تناول أنواع مختلفة من الأطعمة.

كما يمكن لبعض المشاكل الصحية الأخرى أن تساهم في زيادة الوزن إضافة إلى تأثيرات على الجسم مرتبطة بتناول بعض الأدوية.

Between 2 and 6 cups of clear, plain water each day can help you lose extra pounds. Water has no calories at all, so it satisfies your thirst without adding weight. https://t.co/nCrlVNilMS pic.twitter.com/qFSgHC66eg

— WebMD (@WebMD) June 11, 2022