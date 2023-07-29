لا تتجاهلها.. علامات مبكرة لسرطان الأمعاء

أفادت تقارير طبية أن الغثيان وألم الأمعاء، يعتبران من أولى علامات الاشتباه بالإصابة بورم سرطاني، وتحديداً احتمالية الإصابة بسرطان الأمعاء.

وقالت التقارير إنه ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من آلام في منطقة البطن والغثيان المستمر والإسهال، أن يقوموا في أسرع وقت ممكن، بالخضوع للفحص الطبي، مشددة على أهمية عدم تجاهل بعض الأعراض الأخرى، مثل فقدان الوزن غير المبرر، انتفاخ البطن، والحرقة المستمرة.

وأشارت إلى أنه من الممكن اكتشاف أي مشكلة في الأمعاء، وذلك من خلال إجراء تحليل لكشف الدم المخفي في البراز، حيث تعتبر هذه الطريقة فعالة في اكتشاف الورم السرطاني في مراحله المبكرة، خاصة في حالات الاشتباه بالمنطقة العلوية من الجهاز الهضمي، أو وجود الزوائد اللحمية، أو سرطان القولون.

وأضافت التقارير أن اكتشاف الدم في البراز لا يعني بالضرورة دليلاً قاطعاً على إصابة الشخص بمرض السرطان، بل إنه يعتبر دافعاً قوياً من أجل إجراء المزيد من الفحوصات الطبية والتحاليل، بهدف التأكد من التشخيص.