لا تتجاهلها.. 5 عادات ذهبية أثناء تناول الطعام

لا شك أن تناول الطعام يعد أمرا ضروريا لصحة الإنسان، إلا أنه يوجد العديد من العادات التي يجب اتباعها لزيادة كفاءة الطعام.

فإن أردت صحة جيدة، فإن أول شيئ تفعله هو العناية بطعامك، كما ونوعا، وإن أهملت في طعامك، فذلك قد يؤدي إلى إصابتك بمشكلات صحية وربما أمراض.

ويقول موقع “healthhub” الصحي إن هناك 5 عادات أساسية أثناء تناول الطعام ستساعدنا في تحقيق الأهداف الغذائية، وبالتالي التمتع بصحة جيدة، وهي على النحو التالي:

اختر الماء: من الأفضل اختيار المياه مشروبا مع وجبات الطعام عوضا عن المشروبات المحلاة بالسكر، ولتجعل هذا الهدف قابلا للقياس، يمكنك أن تكتب عدد المرات التي تتخذ فيها هذا القرار، ومن المفضل فعل ذلك 5 مرات في الأسبوع.

تناول الطعام ببطء: كثيرون يضعون بعض الطعام في فمهم على عجل، ويتركون المائدة سريعا. هذا ليس جيدا، فالأمر يستغرق من عقلك 20 دقيقة حتى يرسل إشارات بأنك أصبحت في حالة شبع، لذلك تناول الطعام ببطء، وخذ وقتا أكثر لكي تنتبه للكمية التي تأكلها.

التزم بالطبق الواحد: بالنسبة إلى أولئك الذين يفضلون الحصول على طبق ثان بعدما انتهوا من الأول، عليهم ترك هذه العادة، لأن الالتزام بوجبة واحدة سيساعدنا في إبقاء السعرات الحرارية التي نتناولها تحت السيطرة. ومن المفضل أن يتبع الشخص نظام الالتزام بالحصة الواحدة أو الطبق الواحد مع أحجام قياسية لا تزيد من عدد السعرات الحرارية.

الخضار والفاكهة: من المحبذ إدراج الخضار والفاكهة في كل وجبة نتناولها فالدهون المشبعة والمتحولة فيها قليلة، وفي الوقت نفسه غنية بالألياف الغذائية والمعادن والفيتامينات.

الحبوب الكاملة: فهي مثل الأرز البني والخبر الأسمر والشوفان ضرورية لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، ولهذه الأطعمة فوائد أخرى فهي تساعدك في التحكم بوزنك.