لا تتجاهلها.. 7 علامات بسيطة تحذرك من نوبة قلبية

تعد أمراض القلب من أسباب الوفاة للرجال والنساء في العالم، ويعتبر مرض الشريان التاجي هو أكثر أنواع أمراض القلب شيوعًا.

الشرايين التاجية هي المسارات التي تنقل الدم المؤكسج إلى عضلة القلب للحفاظ على ضخها، وغالبًا ما يتم تحديد الضرر الناجم عن النوبة القلبية من خلال المدة التي يمر بها جزء من عضلة القلب دون تدفق الدم.

على الرغم من أن العديد من النوبات القلبية تعتبر “صامتة”، إلا أن الكثير منها يأتي بمجموعة من العلامات لتنبيهك إلى وجود شيء ما غير سليم في جسمك، وضمن مقالنا حددنا العلامات الأكثر شيوعًا للنوبة القلبية على أمل أن تكون قادرًا على مساعدة نفسك أو أحد أفراد أسرتك في حالة حدوث نوبة قلبية، بحسب ما ذكر موقع “healthdigest” الصحي.

ألم صدر

ربما تكون واحدة من أكثر علامات النوبة القلبية شيوعًا هي ألم الصدر لأنه، هذا هو المكان الموجود فيه قلبك، على الرغم من أن علامات النوبة القلبية وأعراضها يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا بين شخص وآخر، إلا أن ألم الصدر هو علامة رئيسية لنوبة قلبية، خاصة عند الرجال.

ألم الذراع

ألم الذراع هو علامة أخرى معروفة وشائعة للنوبة القلبية، وذلك لأن الأعصاب التي تتفرع من القلب والأعصاب في الذراعين ترسل إشاراتها إلى نفس الخلايا الموجودة في الدماغ، لذلك يكافح الدماغ لتمييز الآلام في هذه المواقع.

تسمى هذه الظاهرة “الألم الرجيع” وهي شائعة بشكل مذهل بين الأشخاص الذين يعانون من النوبات القلبية، لذلك فإن ألم الذراع خاصة في الذراع اليسرى مدعاة للقلق عندما يحدث فجأة أو يصيبك بشكل غير عادي.

آلام في المعدة

يعاني العديد من مرضى النوبات القلبية أيضًا من آلام في المعدة كإحدى العلامات الرئيسية على أن شيئًا ما لا يعمل بالطريقة التي يجب أن يعمل بها داخل أجسامهم ونظرًا لأن النوبات القلبية تحدث عادةً بسبب جلطة دموية تسد الشريان، فمن الشائع الشعور بإحساس بتشنج في الصدر أثناء حدوث نوبة قلبية، ولكن يمكن الشعور بهذا الإحساس بالتشنج أحيانًا في المعدة بشكل منعزل تماما عن القلب.

استفراغ وغثيان

تمامًا مثل العديد من العلامات الأخرى للنوبة القلبية، يمكن أن يكون سبب الغثيان والقيء عدد لا يحصى من الأمراض والمضاعفات، لذلك ليست هناك حاجة لاستدعاء سيارة إسعاف في اللحظة التي تشعر فيها بموجة من الغثيان.

ومع ذلك، يمكن أن تؤدي النوبة القلبية في بعض الأحيان إلى آلام في المعدة، مما يمهد الطريق للغثيان والقيء، ومن المثير للاهتمام، أن النساء أكثر عرضة للإصابة بهذه الأعراض من الرجال.

ضيق في التنفس

غالبًا ما تكون علامة مبكرة على مشكلة في القلب، يمكن أن يعاني الرجال والنساء على حد سواء من ضيق في التنفس كعلامة على نوبة قلبية.

الإرهاق الشديد

إذا كنت غير قادر على التنفس بشكل صحيح، فلن يتلقى جسمك الأكسجين الذي يحتاجه لخلاياك، وبالتالي ستعاني جميع أجهزتك الجسدية من إرهاق فوري.

دوار

تعتبر الدوخة والدوار من الأعراض الشائعة إلى حد ما للنوبات القلبية، ولكن أيضا من المعتاد الشعور بالدوار بعد الوقوف بسرعة كبيرة، أو الإغماء إذا كنت لا تأكل حاجتك اليومية.

كما هو الحال مع معظم أعراض النوبات القلبية الأخرى، من المهم الانتباه إلى التفاصيل الدقيقة وراء العلامات، في حالة الشك، ينصح دائمًا بالذهاب إلى الطبيب.