لا تتجاهله.. مرض خطير يكون أحياناً بدون أعراض

ارتفاع مستوى ضغط الدم قد يؤدي إلى عواقب صحية وخيمة، بما في ذلك الوفاة.

وقالت تقارير طبية أن خطورة ارتفاع مستوى ضغط الدم تكمن في عدم الشعور بأي أعراض في بعض الحالات.

وقالت التقارير إنه في السابق، كان فحص مستوى ضغط الدم مشكلة بحد ذاتها، حيث كان يتطلب زيارة الطبيب للقيام به، لافتة إلى أنه الوقت الحالي، صار بإمكان أي شخص أن يقوم بقياس مستوى ضغط الدم في المنزل، خاصة مع توافر الأجهزة اللازمة في معظم المنازل

وأشارت إلى أن ارتفاع مستوى ضغط الدم قد يحدث في بعض الحالات بدون أي أعراض، منوهة إلى أن هذا يحدث خاصة خلال مرحلة البلوغ، وكذلك بين النساء بعد انقطاع الطمث، محذرة من أن هذا أمر يشكل خطورة على الرجال أيضاً.

وحذرت التقارير من تنوع عواقب عدم معالجة ارتفاع مستوى ضغط الدم، حيث قد يؤدي هذا إلى الوفاة أو الإصابة بإعاقة، كما قد يفقد الشخص حبه للحياة.

ونوهت إلى أن ارتفاع مستوى ضغط الدم قد يكون مؤشراً أيضاً على وجود أمراض أخرى، وبالتالي، ينبغي للفرد في هذه الحالة أن يقوم بمراجعة الطبيب.

وأكدت التقارير على أن الطب الحديث يمتلك جميع الوسائل الضرورية، لتشخيص وعلاج ارتفاع مستوى ضغط الدم، مشيرة إلى أنه نادراً ما تكون هناك حالات لا يمكن فيها السيطرة على هذا الارتفاع.

وشددت على أنه ينبغي على المرء عدم تجاهل أعراض، مثل الألم في منطقة القلب أو الصداع، لافتة إلى أن كل شيء يعتمد كذلك على العمر، موضحة أنه إذا كان الفرد أقل من 30 عاماً، ويشعر بألم نابض في منطقة القلب، فمن المرجح أن هذا الألم ليس له علاقة بالقلب، أما إذا كان عمره 50 عاماً، ويشعر بألم ضاغط، فقد يكون ذلك مؤشراً على ألم في القلب.