لا تتجاهل ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان

من المؤكد أن مواكبة أهداف لياقتك والصيام في نفس الوقت يمكن أن يكون أمرًا صعبًا، إذ يؤدي عدم تناول الطعام أو الشراب خلال النهار إلى تعرض جسمك لإجهاد أكثر من المعتاد، لذلك عليك أن تكون أكثر حذرًا في التدريبات الخاصة بك عندما يبدأ شهر رمضان.

ومن هذا المنطلق قام محسن حسين، مساعد مدير صالة “بيور جيم” الرياضية في مدينة بيرمنغهام البريطانية، بوضع بعض النصائح والتمارين الرياضية التي تتناسب مع شهر رمضان المبارك، على النحو التالي، وفق ما أورد موقع “ميترو” الإلكتروني:

التركيز على التمارين الخفيفة

يقول محسن حسين: “ هناك حاجة أكبر للراحة خلال شهر الصيام، لذا يجب علينا تجنب ممارسة التمارين الرياضية الشديدة، والاكتفاء بالتمارين الخفيفة التي لا تتطلب جهداً كبيراً.

للراغبين في بناء العضلات

إذا كان هدف لياقتك هو الحصول على مزيد من الانتفاخ في العضلات، فإنك بحاجة إلى محاولة الحصول على ما يكفي من البروتين خلال وجبة الإفطار. ويوصي حسين بمخفوقات البروتين مع زبدة الفاكهة والمكسرات. كما ينصح حسين، بالاستمرار بممارسة تدريبات الأثقال، ولكن مع مراعاة تخفيف ثقل الأوزان، فذلك سيساعد في الحفاظ على عضلاتك، وتجنب الكثير من الضغط على الجسم.

التركيز على التمارين المركبة

ينصح حسين بالتركيز على التمارين المركبة مثل القرفصاء والضغك على المقعد، لأن هذه التمارين تعمل على تدريب المزيد من العضلات، وهذا بدوره يوفر الجهد ويقلل من عبء التمارين. يمكن أن تساعدك تمارين الجسم بالكامل أيضًا على تمرين جميع المجموعات العضلية مع قضاء وقت أقل في صالة الألعاب الرياضية. يعد هذا أمرًا رائعًا إذا كنت تجد صعوبة في مواكبة مستويات النشاط خلال شهر رمضان.

للراغبين في إنقاص الوزن

يجب أن تكون حذرًا بشكل خاص إذا كنت تحاول إنقاص الوزن عندما يحل شهر رمضان. مرة أخرى، يوصي حسين بمخفوقات البروتين والعصائر للمساعدة في الحفاظ على مستوى جيد من الفيتامينات والمغذيات الكبيرة.

ويوضح حسين: “في رمضان تتناول العديد من العائلات الأطعمة المقلية اللذيذة ولكن ذات السعرات الحرارية العالية. استمتع بتناولها باعتدال، ثم تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والفواكه والخضروات لضمان حصولك على توازن جيد بين المغذيات الدقيقة والعناصر الغذائية.

الحصول على وقت كاف من النوم

ينصح حسين بالحصول على قسط كاف من النوم أثناء شهر رمضان للأشخاص الذين يرغبون بممارسة الرياضة، لأن عدم النوم الكافي يمكن أن يؤثر على هرمونات الجوع، مما يجعل من الصعب مقاومة تناول كميات كبيرة من الأطعمة عالية السعرات الحرارية عند فترة الإفطار.

ما هو الوقت المناسب لممارسة الرياضة في رمضان؟

يقول حسين: “من الناحية الفسيولوجية، فإن أفضل وقت للتدريب سيكون خلال فترة تناول الطعام بين غروب الشمس وشروقها. هذا هو الوقت الذي يتزود فيه جسمك بالوقود من الإفطار، وستتمكن من شرب الماء.

كما أن التدريب قبل ساعة من الإفطار هو أيضًا خيار جيد، لأنه يعني أنه يمكنك شرب الماء وتناول الطعام بمجرد الانتهاء من التمرين. ستشعر بالجوع والجفاف في هذه المرحلة، لذا حاول ممارسة تمارين خفيفة.