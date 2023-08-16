لا تتهاون معها.. 5 أعراض لأمراض الكبد تظهر في الفم

قد يجهل كثير من الناس أهمية معرفة أبرز الأعراض التي تظهر على الجسم، أثناء الإصابة بأمراض الكبد، فمن خلال علامات بسيطة قد يتعرف الأطباء على الأمراض الموجودة في كبد المريض، مثل شحوب الشفاه أو تورم اللثة أو كليهما، بحسب موقع «مايو كلينك» البريطاني.

أعراض أمراض الكبد في الفم

تورم اللثة:

البداية من تورم اللثة، فقد يبدو العرض بسيطا، حتى أنه عندما يصيب المريض لا يهتم به، لكن يدل على مشكلة في الكبد، وهي زيادة نسبة الدهون المتراكمة فيه، إذ يصبح الكبد أقل قدرة على تكوين عوامل التخثر، عندما تزداد نسبة الدهون المتراكمة حوله، ما يؤثر سلبًا على اللثة، ويجعلها عرضة للتورم والنزيف.

إحمرار اللسان:

إحمرار اللسان، من العلامات التي تدل على مشكلة في الكبد، تنعكس على الفم واللسان، عندما تنخفض قدرته على تنقية الجسم من السموم، ومع تراكمها في مجرى الدم.

شحوب الشفاه:

يحدث شحوب الشفاه، عندما يتسبب تليف الكبد في الإصابة بالأنيميا، ومع انخفاض كريات الدم الحمراء، تقل نسبة الأكسجين الواصلة إلى جميع أنحاء الجسم، ينعكس ذلك على الشفتين.

رائحة الفم الكريهة:

يجب الحذر من رائحة الفم الكريهة، لأنها لا تعد علامة فقط على سوء نظافة الفم، بل تعتبر بمثابة إنذر بوجود مشكلة في الكبد، تجعله غير قادرًا على تقنية الجسم من السموم.

جفاف الفم:

عندما ينخفض إنتاج الغدد اللعابية للعاب، تُضعِف بدورها عملية الهضم، مما يسبب جفاف الفم.