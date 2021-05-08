لا تتوقف عن هذه العادة اليومية… تحميك من شيخوخة العضلات والمفاصل

نقلت صحيفة “ديلي ميل” تحذير الأطباء من التوقف عن صعود الدرج في المنزل أو في أي مبنى والاعتماد على المصاعد في سن مبكر لأنه يمكن أن يُسرع في الواقع من التدهور المرتبط بالشيخوخة، حيث يؤدي إلى ظاهرة يُطلق عليها اسم “سيقان الطابق الواحد”.

ويقصد بمصطلح “سيقان الطابق الواحد” الضعف التدريجي لعضلات الساق، والذي يظهر غالبًا لدى الأشخاص الذين انتقلوا إلى مسكن من طابق واحد أو في الطابق الأرضي ويعيشون دون صعود الدرج بشكل دوري.

وتقول دكتور كارولين غريغ، من جامعة برمنغهام، إن “صعود السلالم طريقة جيدة جدًا للحفاظ على قوة العضلات أو تحسينها. فإذا كان هناك عدد كبير من درجات السلم، فإنه يوفر أيضًا تمرينا رياضيا غير متعمد أيضًا”.

وتناولت دراسة يابانية عام 2018 تأثير المنزل بشكل مباشر في حدوث أي تدهور جسدي، وشملت أكثر من 6000 شخص تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر ممن كانوا يعيشون في مسكن من طابق واحد، أو منزل يمكن الوصول إليه عن طريق المصعد، أو منزل به درج مرتفع، على مدار 3 سنوات، وأفادت النتائج، بأن وجود سلالم في المنزل يبدو أنه يساعد في كبح التدهور الجسدي المرتبط بالعمر، وذلك بحسب “سبوتنيك”.