لا تستخف بها.. علامة تكشف ارتفاع الكوليسترول في الدم

يعد ارتفاع الكوليسترول في الدم، مشكلة صحية خطيرة تهدد العديد من الأشخاص، لذلك يجب اكتشافها ومعرفة العلامات الأولية لها قبل تفاقمها.

ووفقا لصحيفة express البريطانية، إذا لم يتم علاج ارتفاع الكوليسترول في الدم، يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية .

– أسباب ارتفاع الكوليسترول

في معظم الحالات، يرتبط ارتفاع الكوليسترول بعوامل مثل النظام الغذائي والوزن، والتدخين .

ويمكن أن يظل ارتفاع الكوليسترول خطرًا خفيًا، لأنه لا يظهر عادةً مع الأعراض، لذلك من المهم فحص مستوى الكوليسترول لديك.

وهناك علامة يمكن أن تكشف ارتفاع الكوليسترول في الدم، تعرف بـ “وتر زانثوماتا”.

– ما هي وتر زانثوماتا؟

عبارة عن تورمات ناتجة عن الكوليسترول، تظهر على مفاصل أصابع يديك أو ركبتيك أو وتر العرقوب في مؤخرة الكاحل.

– كيف تتأكد من ارتفاع الكوليسترول؟

الطريقة الأفضل للتأكد مما إذا كانت مستويات الكوليسترول مرتفعة للغاية هي إجراء الاختبار.

كما يمكن أن يقوم طبيب بذلك، إذا كانت لديك مخاوف بشأن نمط حياتك أو الوراثة.

– نصائح لخفض نسبة الكوليسترول في الدم

قلل من تناول الأطعمة الدهنية، وخاصة الدهون المشبعة.

ممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة في الأسبوع.

الاقلاع عن التدخين.