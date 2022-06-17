لا تستغنوا عنه في الصيف.. الشمّام مصدر للعديد من المنافع الصحية

يعتبر الشمام من أكثر الفواكه انتشارًا مع بداية فصل الصيف، وهو فاكهة حلوة المذاق وتحتوي على كمية عالية من المياه تساعد في ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة.

كما أن هذه الفاكهة غنية بالفيتامينات وبيتا كاروتين، وهي مليئة بالعناصر الغذائية الصحية وتساعد على الترطيب، كما وتضفي لمسة نضارة على قوائم الطعام الصيفية.

إليك أبرز فوائد الشمام في السطور الآتية:

ترطيب الجسم

يساهم تناول الشمام في ترطيب الجسم. يعتبر الشمام من أكثر الفواكه الغنية بالمياه. ربع حبة شمام (150 جراماً صافياً) تحتوي على ما يقرب من 14 سنتيلتراً، أي ما يعادل كوباً صغيراً من الماء. فكروا في تناول الشمام وسط موجة الحر، ولا تترددوا.

فوائد الشمام أثناء اتباع رجيم منحف

الشمام منخفض السعرات الحرارية. محتواه من السكر معتدل، نحو 7% فقط، بينما الثمرة المتوسطة 12%. لذا، فإن الحصة الواحدة توفر فقط 50 كيلو كالوري، وهي مثالية إذا كنتم تراقبون رشاقتكم أو تتبعون رجيماً منحفاً.

وفي حال كنتم مصابين بمرض السكري أو ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية في الدم، يجب أن يظل تناول السكر معقولاً: إذا اخترتم تناول الشمام، فلا تتناولوا مصدراً آخر من الحلويات.

فوائد الشمام للصحة الجلدية

يساعد تناول الشمام على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارّة. فهذه الفاكهة غنية بالبيتا كاروتين، وهو صبغة برتقالية مضادّة للأكسدة تمنع شيخوخة الخلايا المبكرة. على وجه الخصوص، تساعد في الحماية من الآثار الضارّة للأشعة فوق البنفسجية.

وقد أظهرت دراسة أنه في حالة التعرّض لأشعة الشمس، فإنَّ استهلاك الشمام يقلل احمرار الجلد.

لكن لا تنسوا تطبيق كريم الحماية من أشعة الشمس كل ساعتين، للوقاية من سرطان الجلد.

تعزيز صحة العين

بالإضافة إلى البيتا كاروتين، يحتوي الشمام على أصباغ أخرى، مثل اللوتين والزياكسانثين، والتي وإن كانت موجودة في الجسم، فهي تتركز في شبكية العين وتحمي العين من الأشعة فوق البنفسجية، وكذلك من الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات الإكترونية المختلفة.

وقد أظهر بعض الدراسات العلمية أنَّ هذه المركّبات تساعد في الوقاية من أمراض العيون وإعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD).