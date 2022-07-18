لا تستهن بها.. علامات تدل على الفشل الكلوي

الفشل الكلوي يعني أن إحدى الكليتين أو كليهما لم تعد قادرة على العمل بشكل جيد من تلقاء نفسها، و في بعض الأحيان يكون الفشل الكلوي مؤقتًا ويحدث بسرعة و في أحيان أخرى هي حالة مزمنة يمكن أن تسوء ببطء على مدى فترة طويلة.

وحسب ماذكره موقع clevelandclinic قد يبدو الفشل الكلوي خطيرًا، وهو كذلك لكن العلاجات مثل غسيل الكلى وزرع الكلى تساعد العديد من الأشخاص الذين يعانون من قصور في وظائف الكلى على الاستمرار في عيش حياة مُرضية.

ما الذي يسبب الفشل الكلوي؟

أكثر أسباب الفشل الكلوي شيوعًا هو مرض السكري وارتفاع ضغط الدم في بعض الأحيان ، يحدث الفشل الكلوي بسرعة بسبب سبب غير متوقع.

عندما تفقد الكلى وظيفتها فجأة (في غضون ساعات أو أيام) ، يسمى ذلك بالفشل الكلوي الحاد وغالبًا ما يكون هذا النوع من الفشل الكلوي مؤقتًا و يمكن أن تشمل الأسباب الشائعة للفشل الكلوي الحاد ما يلي:-

-أمراض الكلى المناعية الذاتية.

-أدوية معينة.

-الجفاف الشديد.

-انسداد المسالك البولية.

أمراض جهازية لا يمكن السيطرة عليها مثل أمراض القلب أو الكبد وعادة لا يحدث الفشل الكلوي بين عشية وضحاها، و يشير مرض الكلى المزمن إلى مجموعة من الحالات الصحية التي تؤثر على كفاءة عمل الكلى بمرور الوقت، إذا تركت دون علاج ، يمكن أن يؤدي مرض الكلى المزمن إلى الفشل الكلوي.

تشمل الأسباب الأخرى لأمراض الكلى المزمنة ما يلي:-

-مرض الكلى المتعدد الكيسات ، وهو حالة وراثية حيث تنمو الأكياس (الأكياس المملوءة بالسوائل) داخل الكليتين.

-أمراض الكبيبات ، مثل التهاب كبيبات الكلى ، والتي تؤثر على مدى قدرة الكلى على تنقية الفضلات.

-الذئبة وأمراض المناعة الذاتية الأخرى التي يمكن أن تؤثر على أجهزة الجسم المتعددة.

في المراحل المبكرة من مرض الكلى ، يعاني العديد من الأشخاص من أعراض قليلة أو معدومة من المهم ملاحظة أن مرض الكلى المزمن يمكن أن يتسبب في أضرار حتى وإن كنت تشعر بالتحسن.

يمكن أن يسبب مرض الكلى المزمن والفشل الكلوي أعراضًا مختلفة لأشخاص مختلفين، إذا كانت الكليتان لا تعملان بشكل صحيح ، فقد تلاحظ واحدًا أو أكثر من العلامات التالية:-

-التعب (التعب الشديد).

-اضطراب في المعدة أو قيء.

-ارتباك أو صعوبة في التركيز.

-تورم ، خاصة حول اليدين أو الكاحلين.

-زيارات الحمام المتكررة.

-تشنجات عضلية (تقلصات عضلية).

-جلد جاف أو حكة.

-ضعف الشهية أو الطعم المعدني للطعام.

يستخدم الأطباء مجموعة متنوعة من الاختبارات لقياس وظائف الكلى وتشخيص الفشل الكلوي إذا اشتبه أطبائك في احتمال تعرضك لخطر الإصابة بالفشل الكلوي ، فقد يوصون بما يلي:-

-اختبارات الدم ، والتي يمكن أن تظهر مدى كفاءة الكلى في إزالة النفايات من الدم.

-التصوير المتقدم ، والذي يمكن أن يظهر تشوهات أو عوائق في الكلى (انسداد).

-اختبارات البول، والتي تقيس كمية البول أو مواد معينة في البول ، مثل البروتين أو الدم.

يتم تحديد علاج الفشل الكلوي من خلال سبب المشكلة ومداها، و يمكن أن يؤدي علاج حالتك الطبية المزمنة إلى تأخير تطور مرض الكلى إذا بدأت كليتيك في فقدان وظيفتهما تدريجيًا ، فقد يستخدم طبيبك طريقة أو أكثر لتتبع صحتك من خلال مراقبتك عن كثب ، يمكن لطبيبك مساعدتك في الحفاظ على وظيفة كليتيك لأطول فترة ممكنة.