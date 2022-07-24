لا تغفل عنها.. 8 أعراض تحذيرية تدل على نقص البوتاسيوم

يساهم البوتاسيوم في العديد من الوظائف الرئيسية في الجسم

يساهم البوتاسيوم في العديد من الوظائف الرئيسية في الجسم، وهو موجود في الأطعمة التي نتناولها ويعد من الإلكتروليت، حيث تقوم الالكتروليتات بإجراء نبضات كهربائية في جميع أنحاء الجسم، كما أنه يساعد في مجموعة من وظائف الجسم الأساسية مثل ضغط الدم وتوازن الماء في الجسم.

استهلاك كمية قليلة من البوتاسيوم يمكن أن يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة، ومع ذلك يمكن أن يتسبب الإفراط في تناوله المشاكل الصحية المؤقتة أو طويلة الأجل.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، تشمل أعراض نقص البوتاسيوم الآتي:

1. اضطرابات الجهاز الهضمي

يوجد العديد من الأسباب التي قد تؤدي للإصابة باضطرابات الهضم ومنها نقص البوتاسيوم، إذ إن تواجد البوتاسيوم في الجسم بمستويات مناسبة يساعد على انقباض عضلات القناة الهاضمة لتسهيل عملية الهضم.

ولكن عندما تنخفض مستويات البوتاسيوم في الجسم فإن هذا قد يؤدي إلى عدم تلقي الإشارات العصبية الضرورية التي تعلمه بضرورة قيامه بإصدار أوامر تؤدي لانقباض وانبساط القناة الهاضمة.

لذا فإن من أعراض نقص البوتاسيوم حصول اضطرابات هضمية، مثل: النفخة، والغازات، والإمساك.

2. ارتفاع ضغط الدم

من العوامل التي قد تحفز ارتفاع ضغط الدم حصول انخفاض في مستويات البوتاسيوم في الجسم.

لذا للحفاظ على ضغط الدم ضمن مستويات صحية وسليمة حاول تقليل ما تتناوله من الصوديوم، وزيادة نسبة ما تتناوله من البوتاسيوم.

إذ يساعد البوتاسيوم عمومًا على ترخية الأوعية الدموية ومنع انقباضها، ومنع ارتفاع ضغط الدم الناتج عن ذلك.

3. التعب والإرهاق الدائمين

من أعراض نقص البوتاسيوم التي عادة ما تظهر قبل غيرها من الأعراض الشعور بالتعب والإرهاق الدائمين، ولكن عليك أن تدرك أن للتعب والإرهاق المستمرين أسباب أخرى محتملة كذلك.

يساعد البوتاسيوم على تنظيم حركات انقباض وانبساط العضلات، ولكن عندما تنخفض مستوياته عن الحد المطلوب فإن هذا قد يؤدي إلى ضعف قدرة العضلات على الانقباض والانبساط كالمعتاد.

كما أن نقص البوتاسيوم قد يؤثر على قدرة الجسم على تفكيك العناصر الغذائية والاستفادة منها، وقد يتسبب في خلل في إنتاج الأنسولين في الجسم.

4. صعوبة في التنفس

قد يتسبب النقص الحاد في مستويات البوتاسيوم في الجسم بمشكلات واضطرابات في التنفس، إذ إن البوتاسيوم ضروري لتنظيم انتقال الإشارات العصبية التي تتسبب في انقباض أو انبساط الرئتين.

وعند انخفاض مستويات البوتاسيوم في الجسم فإن هذا قد يتسبب بخلل في عمليات انقباض وانبساط الرئتين المعتادة، كما قد يتسبب باضطراب في نبضات القلب ما يؤدي عامة إلى نشأة مشكلات واضطرابات في التنفس.

5. خدر وتنميل

من أعراض نقص البوتاسيوم الشعور المستمر بالخدر والتنميل في الجسم خاصةً في القدمين والذراعين، إذ إن البوتاسيوم ضروري وهام لعمل الأعصاب، وأي نقص فيه قد يضعف الجهاز العصبي ويخل بوظائفه.

6. اضطراب في نبضات القلب

إن اضطراب نبضات القلب ليس مشكلة من الممكن الاستهانة بها، بل يجب أن يحصل المصاب على عناية ومتابعة طبية فورية.

وقد يتسبب النقص الحاد في مستويات البوتاسيوم في الجسم بالإصابة بحالة خطيرة من اضطرابات نبض القلب، خاصةً لدى المصابين بأمراض القلب.

7. تشنجات وآلام في العضلات

من أعراض نقص البوتاسيوم في الجسم نشأة تشنجات ونوع من الرفة اللاإرادية في عضلات الجسم، حيث أن وجود مستويات مناسبة من البوتاسيوم ضروري لتنظيم انتقال الإشارات العصبية القابضة والباسطة من وإلى العضلات.

كما أن آلام العضلات وتشنجها في مختلف أنحاء الجسم عمومًا قد يكون مؤشرًا على نقص شديد في مستويات البوتاسيوم، وبالتالي عدم حصول الخلايا فيها على التغذية اللازمة، الأمر الذي قد يسبب تمزق الخلايا وبالتالي ألم العضلات.

8. تقلبات مزاجية

نظرًا لأن نقص البوتاسيوم يؤثر بشكل كبير على الجهاز العصبي فإن انخفاض مستويات البوتاسيوم في الجسم قد يتسبب في الإخلال بإشارات الدماغ العصبية، وبالتالي حصول تغيرات مزاجية كبيرة لدى المصاب.