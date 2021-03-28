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لا تقوموا بتخزين هذه الاطعمة في الثلاجة

28 - مارس - 2021
ثلاجة

ثلاجة

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قالت خبيرة التغذية الروسية، كريستينا جورافليوفا، إنه من الأفضل عدم تخزين السلطات في الثلاجة لمدة طويلة لأن الخضار تفقد الفيتامينات بسرعة.

وأوضحت الخبيرة لقناة “زفيزدا” التابعة لوزارة الدفاع الروسية، “السلطات يجب أن تكون متبلة بزيت الزيتون وليس بزيت دوار الشمس، فالأخير ضار للجسم، وهو يحتوي على الأحماض الثانية المتوفرة في جسمنا، وعند الطهي من الأفضل استخدام زيت الزيتون وزيت جوز الهند”.

وأشارت، الشيء الوحيد الذي يمكن تخزينه في الثلاجة لفترة طويلة ودون الإضرار بالصحة هو اللحوم والمرق. فالأحماض الأمينية التي تحتويها تحتفظ بخصائصها المفيدة والغذائية حتى عند التجميد.

في وقت سابق، حدد خبراء مدة تخزين الدجاج في الثلاجة، حيث تبين أنه يمكن بقاء الدجاج المطبوخ من ثلاثة إلى أربعة أيام في الثلاجة، وشهرين إلى ثلاثة أشهر في الفريزر.

وفي سياق متصل، حذر مركز حماية المستهلك في ولاية بافاريا الألمانية من ترك الأطعمة المعلبة في الثلاجة بعد فتحها.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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