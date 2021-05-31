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لا تقوموا بهذه الاخطاء الغذائية الشائعة في الصيف

31 - مايو - 2021
طعام صحي

طعام صحي

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يقوم بعض الأشخاص بالعديد من الأخطاء الغذائية في فصل الصيف، والتي تتسبب في أضرار صحية بالغة.

وقال خبير التغذية أحمد صبري، إن من أبرز هذه الأخطاء هو تأخير وقت الوجبات بدعوى عدم الرغبة في تناول الطعام أو عدم الشعور بالجوع، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

وأشار صبري إلى أن البعض يلجأ في الصيف إلى قصر الطعام على وجبة أو وجبتين فقط طوال اليوم، مع قلة شرب الماء.

وأوضح أن هناك خطأ آخر شائع وهو تناول كميات هائلة من فاكهة تحتوي على سكريات عالية مثل العنب والتين والبلح.

وحذر خبير التغذية من تناول كمية كبيرة من الأملاح في الوجبات السريعة، مصحوبة بشرب كميات كبيرة من المياه الغازية، وإهمال الرياضة بدعوى الحر في الصيف.

واعتبر أن تناول أطعمة دسمة لاسيما في وجبة العشاء قد يؤدي إلى أضرار صحية بالغة خاصة لكبار السن.

ودعا صبري إلى الإقلاع عن هذه الأخطاء، مشددا على ضرورة إحداث توازن في الوجبات دون الإخلال بأية وجبة من الوجبات اليومية.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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