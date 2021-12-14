لا تهملوا تساقط الشعر.. قد ينذر بمشاكل صحية

كشف المركز الاتحادي للتوعية الصحية عن أن تساقط الشعر أكثر من مجرد مشكلة جمالية، وقد ينذر بمشاكل صحية.

وأوضح المركز أنه قد يشير إلى أحد أمراض المناعة الذاتية، حيث يهاجم جهاز المناعة جذور الشعر، كما قد يرجع إلى الإصابة بعدوى مثل الحمى القرمزية، والتيفوئيد، والسل، أو إلى مشاكل في الغدة الدرقية مثل القصور الوظيفي للغدة، أو فرط نشاط الغدة، بالإضافة إلى سوء التغذية، مثل نقص الحديد، فضلاً عن التغيرات الهرمونية مثل انقطاع الطمث.

وقد يكون التساقط أثراً جانبياً لبعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب وأدوية القلب، والأوعية الدموية، مثل مضادات التخثر، وحاصرات بيتا، ومثبطات الدهون. ومن ناحية أخرى، قد يكون السبب نفسياً مثل التوتر النفسي والاكتئاب.

وفي كل الحالات، يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي وعلاجه في الوقت المناسب.