لا علاقة لها بالتقدّم في السن.. علامة تحذير خفية لارتفاع الكوليسترول

انّ ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم هو من أكثر الحالات الصحية خطرًا على صحة القلب، اذ انّ إهماله وعدم مراقبته قد يؤديان الى الإصابة بالسكتة القلبية نتيجة انسداد الشرايين. ويعتبر النظام الغذائي من أهم العوامل التي تؤثر على مستويات الكوليسترول سلبًا أو إيجابا.

ويعد ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم مفترسًا خفيًا لأنه يهاجم دون إعطاء تحذير مسبق.

ولا يعد الكوليسترول سيئا في جوهره. وعلى العكس من ذلك، فإن المادة الشمعية التي ينتجها الكبد تشكل إحدى اللبنات الأساسية لأنسجة الخلايا السليمة. ومع ذلك، فإن ارتفاع الكوليسترول يعني أن لديك الكثير من النوع “السيئ” وهذا يمكن أن يسبب كل أنواع المضاعفات.

ولا يعاني معظم الأشخاص من أعراض ارتفاع الكوليسترول، لذلك من السهل عدم ربط النقاط بين الشكاوى الجسدية وارتفاع الكوليسترول.

ومع ذلك، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الكوليسترول باستمرار إلى انسداد الشرايين التي تمد الدم إلى الأطراف، وقد يتسبب ذلك في ظهور أعراض.

ويمكن أن تسبب هذه العملية، المعروفة باسم مرض الشريان المحيطي (PAD)، ألما خفيفا في الساق يُعرف باسم “العرج”.

وغالبا ما يعزو الناس هذا النوع من آلام الساق الخفيفة إلى “التقدم في السن والتباطؤ”، كما أوضح آندي لي، أستاذ الطب في كلية الطب بجامعة هارفارد.

وقال: “لكن العرج هو مؤشر على أن الشرايين الضيقة قد تقلل من تدفق الدم إلى الساقين”.

وتشمل العلامات الأخرى لضعف تدفق الدم في الأطراف السفلية ما يلي:

– تساقط شعر الساق.

– تقرحات القدم التي لا تلتئم.

وتقول NHS: “يجب أن ترى طبيبًا عاما إذا كنت تعاني من ألم متكرر في الساق عند ممارسة الرياضة”.

ويعتقد الكثير من الناس خطأ أن هذا مجرد جزء من التقدم في السن، ولكن لا يوجد سبب يجعل الشخص السليم يعاني من آلام في الساق.

ولمنع الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية والمضاعفات الأخرى المرتبطة بالكوليسترول، يجب تقليل مستويات الكوليسترول المرتفعة.

ويمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة على تحسين مستوى الكوليسترول لديك – وتعزيز صحة قلبك بشكل عام.

في السياق نفسه، تحذر Mayo Clinic من أن “الدهون المشبعة الموجودة أساسا في اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان كاملة الدسم ترفع الكوليسترول الكلي”.

وبدلا من ذلك، يجب أن تختار الدهون غير المشبعة الموجودة في الزيوت النباتية والأفوكادو والأسماك الزيتية.

ووفقا لجمعية الكوليسترول الخيرية Heart UK، تعد الأسماك الزيتية مصدرا جيدا للدهون الصحية غير المشبعة، وتحديدا ما يسمى دهون أوميغا 3.